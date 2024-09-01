NDH - Nicosia Dance House Yeni Dönem Dans Kayıt Günleri Devam Ediyor...

Nicosia Dance House'dan yapılan açıklamaya göre; 2 Eylül pazartesi günü yeni eğitim dönemi dans derslerimiz başlıyor. Yeni dönem dans kayıt ve bilgi günleri devam etmektedir. Nicosia Dance House, KKTC MEB Onaylı ve İngiltere ISTD Onaylı Dans Eğitim Merkezi olmaktadır.

Yeni dönem Kontenjanlarımız sınırlı sayıda olacaktır.

İletişim: 0548 857 07 09

4-19 YAŞ

Hip Hop

Contemporary

YM Style

Baby Ballet

Ballet

Kids Dance (5-6 yaş Yeni Sınıf)

Kids Dance

Advance Hip Hop

Dance / Physical Theatre

ISTD Modern Theatre Dance GCSE / A-LEVEL 6+ Yaş

Nicosia Dance House; İngiltere merkezli uluslararası ISTD Onaylı Dans Eğitim Merkezi

KKTC ve Türkiye - ISTD DİPLOMALI Tek YETKİLİ eğitmeni Yaşhan Dilhan ile Dans Eğitimi.

GCSE ve A-level İngiltere merkezli ISTD Uluslararası Dans Sertifika Programı

Modern Theatre ( Modern, Jazz, Basic Rhythm, Ballet )