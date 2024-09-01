NDH - Nicosia Dance House Yeni Dönem Dans Kayıt Günleri Devam Ediyor...
01/09/2024
Nicosia Dance House'dan yapılan açıklamaya göre; 2 Eylül pazartesi günü yeni eğitim dönemi dans derslerimiz başlıyor. Yeni dönem dans kayıt ve bilgi günleri devam etmektedir. Nicosia Dance House, KKTC MEB Onaylı ve İngiltere ISTD Onaylı Dans Eğitim Merkezi olmaktadır.
Yeni dönem Kontenjanlarımız sınırlı sayıda olacaktır.
İletişim: 0548 857 07 09
4-19 YAŞ
Hip Hop
Contemporary
YM Style
Baby Ballet
Ballet
Kids Dance (5-6 yaş Yeni Sınıf)
Kids Dance
Advance Hip Hop
Dance / Physical Theatre
ISTD Modern Theatre Dance GCSE / A-LEVEL 6+ Yaş
Nicosia Dance House; İngiltere merkezli uluslararası ISTD Onaylı Dans Eğitim Merkezi
KKTC ve Türkiye - ISTD DİPLOMALI Tek YETKİLİ eğitmeni Yaşhan Dilhan ile Dans Eğitimi.
GCSE ve A-level İngiltere merkezli ISTD Uluslararası Dans Sertifika Programı
Modern Theatre ( Modern, Jazz, Basic Rhythm, Ballet )
01/09/2024 15:53