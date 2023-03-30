NDH Nicosia Dance House ISTD Dans GCSE ve A-level Son Kayıt Günü 4 Nisan.

Dünyaca tanınan ve dans eğitim alanında tüm dünyada en geçerli ISTD GCSE ve A-level dans sertifika programı 7 yaş ve üzeri öğrenciler için ISTD diplomalı resmi temsilci öğretmen Yaşhan Dilhan ile Kuzey Kıbrıs ISTD resmi sınav merkezi Nicosia Dance House KKTC MEB Onaylı Dans Eğitim Merkezinde YENİ Dönem kayıt günleri devam ediyor.

Kayıt için Son tarih 4 Nisan. ISTD sınıflarımız İngiltere ISTD’ye bağlı olmasından dolayı kayıt dönemi sonrası ara kayıt alınamamasından dolayı KAYIT ve BİLGİ için GEÇ KALINMAMASI GEREKMEKTEDİR.

Sınırlı sayıda kontenjan ile gerçekleşecek kayıt günleri için geç kalmadan iletişime geçiniz.

0548 857 07 09

ISTD - Imperial Society of Teachers of Dancing 1904 yılında Londra’da kurulan İngiltere merkezli Ofqual tarafından onaylanan ve düzenlenen bir sertifika kuruluşudur. ISTD sınavları, Devlet Ulusal Yeterlilikler Çerçevesi'nin (NQF) bir bölüm olarak kabul edilir. Sonuç olarak, elde edilen notlar, bir öğrencinin GCSE ve A-Level notlarına ek olarak kabul edilebilir. Derecelenen tüm sınavlar, Ulusal Yeterlilikler çerçevesi tarafından aşağıdaki şekilde resmen tanınmıştır.

ISTD Grade 1-3 : NQF Seviye 1 (GCSE D-G notlarına eşdeğer)

ISTD Grade 4-5 : NQF Seviye 2 (GCSE A-C notlarına eşdeğer)

ISTD Grade 6 : NQF Seviye 3 (A-Level)

ISTD'nin 3. Seviye Notu ve Mesleki Dans Sınavları notlarına UCAS puanları verilir. Üniversiteye giriş için başvuran ve bu notlarını UCAS başvurularına eklemek isteyen öğrenciler Nicosia Dance House, Yashan Dilhan'a başvurmalıdır.

www.nicosiadancehouse.com

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30/03/2023 14:21