Ndombele'den Galatasaray kararı: Ayrılıyor mu?

Galatasaray transferin son gününde Tottenham Hotspur'dan Tanguy Ndombele'yi kiralık olarak kadrosuna kattı. Sarı kırmızılılar, 15 milyon Euro karşılığında Fransız oyuncuyu kadrosuna katma hakkını da sözleşmeye ekledi.

Kiloları ile gündeme gelen ve düzenli forma şansı bulamayan Tanguy Ndombele, 8 maçta 213 dakika forma giyebildi. 26 yaşındaki oyuncu 6 karşılaşmada forma giymezken bu sezon iki kez ilk 11'de başladı ve son oynanan Alanyaspor maçında 90 dakika forma giydi.

Hakkında çeşitli iddialar çıkan Tanguy Ndombele, söylenenleri haksız çıkarmaya karar verdi. S

Ndombele yapılan toplantıda, "Devre arasında Galatasaray'dan ayrılmayı düşünmüyorum. Kendimi göstereceğim ve takımda kalacağım" ifadelerini kullandı.abah gazetesinin haberine göre Fransız yıldız, teknik direktör Okan Buruk ve Erden Timur ile görüşme gerçekleştirdi.