Ndue, Göçmenköy için geldi

Ndue, Göçmenköy için geldi

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13/07/2022

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Ndue, Göçmenköy için geldi

Yeni sezon hazırlıklarına bugün başlayacak olan Göçmenköy yabancı tercihi konusunda net kararını henüz vermedi.
 Geçtiğimiz ay Sessegnon'u ülkemize getiren ve tören ile imza attıran Göçmenköy, şimdi de Ndue Mujeci'yi gündemine aldı.
Cihangir ve Gençlik Gücü'nde forma giydiği dönemde başarılı performans sergileyen ve geçtiğimiz sezon Kosova'da oynayan Ndue ülkemize geldi. 29 yaşındaki Arnavut futbolcu yeni sezon çalışmalarına katılacak. Sessegnon'un da önümüzdeki günlerde ülkemize geleceği açıklandı.
Teknik direktör İltaç Karayel önümüzdeki günlerde yabancı kontenjanı konusundaki raporunu yönetime sunacak.

13/07/2022 14:29
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TAGS: Ndue, Göçmenköy,
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