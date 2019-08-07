Ne bulduysa çaldı

(Kamalı Haber) -Ercan Havaalanı yolu üzerinde park halinde bulunan araçlardan akü çalan zanlı Haluk Kasap bugün yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren polis memuru Mehmet Kanteper, olayla ilgili bulguları aktardı. Kanteper, huzurda bulunan zanlı Haluk Kasap’ın, 30.07.2019 tarihinde, saat 12.00' da, Meriç' de Eski Ercan -Lefkoşa yolu diye bilinen yerde, anayol yanında toprak alan içerisinde kapıları kilitli vaziyette, park halinde bulunan Meriç' de sakin Mehmet Beyoğlu'na ait CS 656 plakalı Renault 21 marka aracın sol arka camını hasar yapmaksızın açıpkonu aracın ön gabosunu açtıktan sonra, araca monteli halde bulunan Exide marka 60ah 12v aküyü tasarrufunda bulunan 13 numara İngiliz anahtarı ile söküp almak suretiyle sirkat ettiği esnada konu yerde pusu görevinde olan Demirhan Polis Karakolu ekipleri tarafından suçüstü tespit edilerek tutuklandığını mahkemeye aktardı. Polis memuru Kanteper, zanlının gönüllü ifade verip, suçlarını itiraf ettiğini söyledi. Kanteper, zanlının 22 ayrı benzer suçla bağı olup olmadığının araştırılması gerektiğini belirtip, olayı basında gören vatandaşların da polise yeni şikâyetler yaptıklarını anlattı.Tahkikatıdevam ettiğini belirten Kanteper, zanlının 8 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Cenkay İnan, zanlının soruşturma maksatlı 8 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.