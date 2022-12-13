Ne Desek Boş: Kudret Hoca Dikkat Çekme Derdinde

AVRUPA PARLAMENTOSUNDA YOLSUZLUK VE AMERİKALI ELÇİ

ABD Büyükelçisi Judith G. Garber hafta sonunda yayınladığı makalesinde yolsuzlukla mücadelenin önemine vurgu yaptı. Büyükelçi Garber, ABD Büyükelçiliği olarak, yolsuzlukla mücadele verileri alışverişinde bulunarak, teknik çalıştaylara katılarak ve şeffaflığı desteklemede en iyi uygulamaları paylaşarak kendilerini bu konuya adayan Kıbrıslı Türk ortaklarla çalışmaktan dolayı şanslı olduklarına işaret ettiği makalesinde ‘Ancak, Kıbrıs Türk toplumunda yolsuzlukla mücadelede hala önemli boşluklar bulunmaktadır’ ifadelerine yer verdi.

Büyükelçinin tam da yolsuzlukla ilgili makalesinin yayınladığı gün, Katar'ın, ekonomik ve siyasi kararları etkilemek amacıyla bazı Avrupa Parlamentosu (AP) çalışanlarına rüşvet verdiği gerekçesiyle başlatılan soruşturmada, Belçikalı iki parlamenterin danışmanlarının ofislerinin mühürlendiği haberi BBC’de yer aldı. Ayni haberde Avrupa Parlamentosu Sosyal Demokrat Grubu, Katar'dan rüşvet aldığı gerekçesiyle Cuma akşamı suçüstü yapılarak gözaltına alınan Ortadoğu ile İlişkilerden Sorumlu Avrupa Parlamentosu Başkan Yardımcısı Eva Kaili'nin üyeliğinin askıya alındığı ifadeleri de dikkati çekti.

Eva Kaili, derhal geçerli olmak üzere Avrupa Parlamentosu Başkan Yardımcılığı görevinden de uzaklaştırıldı.

Büyükelçinin makalesi ile Avrupa Parlamentosundaki rüşvet haberleri ard arda gelince insan ister istemez ‘Bu nasıl iş. Avrupa Parlamentosunda nasıl böyle işler oluyor’ diye sormadan edemez. Durum böyle ise, ABD Elçisi acaba Avrupa Parlamentosunu uyaracak bir makale de mi yazsa’ diye düşündük.

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KUDRET HOCA DİKKAT ÇEKME DERDİNDE!

Kudret Hoca son dönemlerde gerçekten ilginç çıkışlar yapıyor. Tüm derdi dikkat çekmek. Belli ki Toparlanıyoruz Hareketini başlattığı günleri çok özlüyor. Akademisyen kimliği de bulunan Kudret Hoca son olarak hiç araştırıp sorgulamadan KKTC’de trafiğin sağa alınacağını belirtip, buna ilişkin tepkisini de ortaya koyarak bir açıklamada bulundu. Ortada fol yok yumurta yok. Trafik ile ilgili bir değişiklik gündemde yok. Ama Hoca dikkat çekmek derdinde ‘ya tutarsa’ diye açıklamalar yapıyor.

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TEKNECİK ELEKTRİK SANTRALİNİN YAKIT MESELESİ

Şu Teknecik elektrik santrali ve tabii ki Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu üzerinden yıllarca birileri ciddi rant elde etti. Rantın bedeli de vatandaşa ödetildi. Memlekette üretime Elektrik Kurumunun pahalı elektrik maliyetleri yüzünden darbe vuruldu. Yolsuzluğu belgeleyen raporlar hasıraltı edilirken bu arada birileri zenginleşti. Zenginleşmekle kalınmadı, elde edilen büyük rantlarla birlikte ciddi bir lobi de oluşturuldu. KKTC Teknecik için yakıtı artık navlun parası ödenmeden TİPİC üzerinden getiriyor. Belli ki rant çevreleri ve onların yarattığı lobiler bundan çok rahatsız. Gece gündüz ‘bir şeyler olsa da yakıt gelmese’ diye dua edip duruyorlar. Bir de memleket sevgilerinden(!) olacak ‘Teknecik yine yakıtsız kalıyor’ diye uyrarılarda bulunuyorlar. Ne desek boş…

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13/12/2022 09:52