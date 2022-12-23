“Ne diyeyim bilemedim, takdir sizlerin”

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23/12/2022

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“Ne diyeyim bilemedim, takdir sizlerin”

Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay, bu akşam BRT’deki yayına hükümeti oluşturan siyasi parti başkanlarının katılmayacağını öğrendiklerini kaydetti.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Özersay, “Bu akşam saat 20:00’da tüm siyasi parti başkanları BRT’de yerel seçimleri tartışmak üzere canlı yayında bir araya gelecekti. Bugün üstelik de öğlenden sonra hükümeti oluşturan siyasi parti başkanlarının yani UBP, DP ve YDP Genel Başkanlarının katılmayacaklarını öğrendik. Ne diyeyim bilemedim, takdir sizlerin…” ifadelerine yer verdi.

 

23/12/2022 17:40
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TAGS: “Ne diyeyim bilemedim, takdir sizlerin”
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