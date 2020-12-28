Ne külliye bıraktı ne Saner…

Ulusal Birlik Partisi’nin Meclis Başkanlığı seçimine Resmiye Canaltay’ı aday göstermesi üzerine ilk tepki Zorlu Töre’nin oğlu Tuygun Töre’den geldi.

Kişisel sosyal medyadan zehir zemberek açıklamalarda bulunan Tuygun Töre, “Her türlü oyunu kurdunuz, her türlü entrikayı çevirdiniz. Yazıklar olsun” ifadelerini kullandı.

Ülkede cinsiyete göre mi makam verildiğini sorgulayan Töre, “Sizden korkan sizin gibi olsun” dedi.

Tuygun Töre’nin açıklaması şöyle:

Esaretle yaşayacağıma Cesaretimle ölürüm.

Her türlü oyunu kurdunuz, her türlü Entrikayı çevirdiniz.

-Külliye böyle istedi dediniz

-CB Recep Tayyip Erdoğan böyle istiyor dediniz.

-Emanetçi başkan geri çekil dedi, çekilmedi.

-Kabinede kadın yokmuş da bari meclis başkanıymış kadın olsun, sanki de cinsiyete göre makam verilir bu ülkede!

Hiçbiri olmadı Zorlu Töre’yi harcamak için uzattıkça uzattınız bir meclis başkanlığı seçimini bile zamanında yapmadınız!

Yazıklar olsun.

Zorlu Töre bu günlere dişiyle tırnağıyla kanıyla geldi.

Bazılarınız gibi gökten zembille, müdahaleyle, tehditle, telkinle değil!

Sizden korkan sizin gibi olsun.

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28/12/2020 17:37