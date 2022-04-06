Ne olsa da emekçi için bir olumlu karar alsalar…

Ülke yöneticilerinin sanırım toplum sosyolojisi ve psikolojisiyle ilgili eğitimler alması gerekiyor.

Çok zor günlerden geçerken, hükümet ve devlet yetkililerinin halkı anlayabilmesi, onların psikolojisini daha da bozacak, onları ruhsal olarak daha da çökertecek adımlar atmaması gerekir.

Ancak görüyoruz ki ne cumhurbaşkanı ne de hükümettekiler bunu başarabiliyor.

Yaptıkları ve söyledikleriyle daha da toplumun moralini bozuyor hatta öfkelendiriyorlar.

Şimdi ülke pahalılıktan kırılırken, özellikle elektriğe, akaryakıta ve tüp gaza fahiş zamlar yapılırken, birçok işyeri kapısına kilit vururken, işsizlik artarken, böyle bir ortamda emekçilerin aleyhine olacak adımlar atmak da neyin nesidir?

Yani onca moral bozucu, halkın hayat kalitesini düşürücü, fakirleştirici kararlar alınırken bir baktık ki emekçinin İhtiyat Sandığı birikimlerine uygulanan yıllık faiz oranı yüzde 19’dan yüzde 17’ye düşürülmüş.

Ne olsa da bu halka, bu emekçiye bir iyi haber verebilseler…

Ne olsa da bu emekçi için bir olumlu karar alabilseler…

Yok olmuyor, emekçinin geleceği olan İhtiyat Sandığı birikimleriyle ilgili de olumsuz bir karar alıp, faiz oranını düşürdüler.

Bunca kötülük içinde bunu da yaptılar.

Baktılar baktılar ve göre göre emekçinin birikimlerini gördüler.

Gözünüze mi battı emekçinin birikimleri, orada mı buldunuz tasarruf etmeyi?

İşçi, emekçi için ülke şartları katlanılamaz hale gelmişken, üstüne bir de birikimlerinin faizini düşürüp onları daha da moral olarak çökertmek mi istiyorsunuz?

Zaten pandemi döneminde katkı yapamadığınız emekçiye parça parça İhtiyat Sandığı birikimlerini verdiniz.

İnsanlara kendi parasını vererek sözde icraat yaptınız.

Halbuki İhtiyat Sandığı birikimleri bugünün değil, geleceğin parasıdır, emekçinin gelecek güvencesidir.

Siz onu da mahvettiniz, emekçiye gelecekte kullanacağı parayı bugünden verdiniz, emekli olduğunda doğru dürüst bir birikimi olmasının önüne geçtiniz, yetmedi şimdi de faiz oranlarını düşürüyorsunuz.

“Ne olmuş yani, bu faizler bazen yükseltilir, bazen düşürülür. Buna mı taktınız şimdi?” diyenler olabilir.

Evet takıyoruz buna, çünkü emekçi, işçi zaten sürekli kaybediyor, hayat şartları zorlaştı, kazandığı para insanlara yetmiyor, zor günler geçiriyor, zamlar altında eziliyor ve siz böyle bir ortamda “birikiminizin faizini düşürdük” diyorsunuz.

Zamanı mı şimdi bunun? Zaten moral olarak çökmüş insanlara bu kötülüğü de yapıp onları daha da üzmek marifet mi yani?

Efendim bu faiz oranı bankalarda bile yokmuş da onun için düşürülmüş diyor bazı kimseler.

Bize ne bankalardan? Evet, İhtiyat Sandığı birikimleri benzer bir yöntemle değerlendiriliyor ama biz banka olarak görmüyoruz İhtiyat Sandığı’nı, emekçi için gelecek güvencesi olarak görüyoruz.

Zaten birçok şirket İhtiyat Sandığı parasını zamanında yatırmıyor, birçoğu çalışana aldığı maaş üzerinden değil de asgari ücret üzerinden yatırım yapıyor.

Bu birikimler zaten yatırken bile birçok emekçi kaybediyor, zaten dara düştüğü için birçok kişi pandemi döneminde bir miktarını çekmiş, kalanı için olsun bırakın ellemeyin.

Bir kere de olsun bu işçinin, emekçinin lehine bir şey yapın.

İhtiyat Sandığı birikimlerine uygulanan yıllık faiz oranının yüzde 19’dan yüzde 17’ye düşürülmesi insafsızlıktan başka bir şey değildir.

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06/04/2022 19:17