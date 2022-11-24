Ne Uruguay ne Güney Kore

FIFA Dünya Kupası 2022 H Grubu'nda Uruguay ile Güney Kore 0-0 berabere kaldı.

Education City Stadı'nda oynanan mücadeleyi Fransız hakem Clement Turpin yönetti. Karşılaşma TRT1, TRT4K, TRT İzle ve trtspor.com.tr'den canlı yayınlandı. Maç başladığı gibi golsüz tamamlandı.

Uruguay, sahaya; Rochet, Caceres, Godin, Gimenez, Olivera, Valverde, Vecino, Bentancur, Pellistri, Nunez, Suarez 11'iyle başladı.

Güney Kore ise maça; Kim Seunggyu, Kim Jinsu, Kim Minjae, Kim Moonhwan, Kim Younggwon, Jung Wooyoung, Hwang Inbeom, Son, Lee Jaesung, Na Sangho, Hwang Uljo 11'iyle çıktı.

Uruguay'da Godin ve Valverde'nin topları direkten döndü.

Karşılaşmada iki takım da yakaladığı fırsatlardan yararlanamadı ve mücadele başladığı gibi golsüz berabere bitti.

İki takım 3. kez rakip oldu

1930 ve 1950'de düzenlenen Dünya Kupası'nı müzesine götüren Uruguay ile 1986'dan bu yana futbolun milli takımlar düzeyindeki bir numaralı organizasyonuna katılmayı başaran Güney Kore, turnuvada 3. kez rakip oldu.

Uruguay'ın kadrosunda yer alan Galatasaraylı Fernando Muslera ve Lucas Torreira ile Trabzonsporlu Maxi Gomez maçta süre almazken, eski Fenerbahçeli Kim Min Jae Güney Kore'de, eski Sivassporlu Rochet ise Uruguay'da maça ilk 11'de başladı.

Gruptaki diğer maçta ise Portekiz ile Gana puan mücadelesine çıkacak.

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24/11/2022 17:23