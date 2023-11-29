Near East Bank Klasik Otomobil Rallisi yapılıyor

Kıbrıs Türk Klasik Otomobil Derneği’nin organize ettiği, Near East Bank 2023 Klasik Otomobil Ralli Şampiyonası’nda sezonun 3’üncü ve son rallisi olan “Near East Bank Klasik Otomobil Rallisi” 2-3 Aralık 2023 tarihleri arasında yapılıyor.

Kıbrıs Türk Klasik Otomobil Derneği’nin (KTKOD) organize ettiği Near East Bank 2023 Klasik Otomobil Ralli Şampiyonası’nda sona gelindi. Sezon, en büyük ralli ile tamamlanıyor. Bu yılın 7’nci etkinliği “Near East Bank Klasik Otomobil Rallisi” adıyla yapılacak.

2-3 Aralık 2023 tarihleri arasında 2 günlük programla yapılacak ralli, Lefkoşa’da bulunan Near East Bank Genel Müdürlük binası önünden 2 Aralık 2023 Cumartesi sabahı saat 10.00’da başlayacak. Geçilecek 3 Sabit Hız Testi’nin (SHT) ardından Gazimağusa’da bulunan City Mall’da öğlen arası verilecek. Öğle yemeğinin ardından yine 3 SHT geçilecek ve toplamı yaklaşık 180 kilometre olan parkurun ardından akşam Mimoza Hotel’de müzikli eğlence eşliğinde akşam yemeği ve konaklama olacak. 3 Aralık 2023 Pazar sabahı saat 10.30’da yeniden start alacak olan klasik severler bu kez Gazimağusa bölgesinde Hazine Avcılığı yapacaklar. Takribi saat 13.00’de Mimoza Hotel’de öğle yemeği alacaklar ve ardından ödül töreni yapılarak organizasyon sona erecek.

Kayıtlar devam ediyor

Dernek üyelerine 3,25 katsayı ile puan verecek rallinin kayıtları 1 Aralık 2023 Cuma günü saat 14.00’e kadar devam edecek. Organizasyonla ilgili bilgi almak ve kayıt yaptırmak için 0548 895 20 05 numaralı telefonun aranabileceği duyuruldu.