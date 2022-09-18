Near East Bank Slalom Yarışı yapılıyor

Kıbrıs Türk Klasik Otomobil Derneği’nin (KTKOD) Türkiye İş Bankası 2022 Klasik Otomobil Ralli Şampiyonası kapsamında düzenlenen etkinlikleri devam ediyor. Bu yılın dokuzuncu, slalom şampiyonasının ise üçüncü ve final etkinliği olan “Near East Bank Klasik Otomobil Slalom Yarışı” 20 Eylül Salı akşamı yapılıyor. Zet Karting Leisure Center’de yapılacak etkinliğin başlama saati 19.00 olarak duyuruldu.

Her yıl yaz aylarının vazgeçilmez etkinlikleri arasında olan ve bu yıl da başarılı geçen iki yarışın ardından slalom şampiyonasının finalinde yine genel klasmanın yanı sıra araçların yıllarına göre; E, F, G, H ve Turing kategorileri olacak. Marka kategorilerinde ise VW, Mini, Mercedes, Ford ve BMW olacak. Tüm bu kategorilerin yanı sıra Kadınlar kategorisi de yine olacak.

Türkiye İş Bankası’nın şampiyona sponsorluğu ve Near East Bank’ın ana sponsorluğunun yanı sıra; KKTC Telsim, Pakduş, Güven Sigorta, Capital Radio, Amesis Dijital Ajans ve Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’nin de katkılarıyla yapılacak slalom yarışında klasik severler Zet Karting pisti içerisinde hazırlanmış pist şeklinde kıyasıya bir mücadele verecekler.

Kayıt işlemlerinin 19 Eylül Pazartesi akşamı 18.00’e kadar devam edeceği duyurulurken, şu ana kadar da ilginin yoğun olduğu açıklandı. Diğer yarışlarda olduğu gibi 1 araç ile 2 kişi kayıt yaparak farklı kapı numaraları ile yarışılabilecekler. Tüm slalom yarışlarında olduğu gibi bu yarışta da seyircilerin ücretsiz olarak bu yarışı takip edebileceği de duyuruldu.

Kategoriler:

1.Genel Klasman

2.E Klasmanı ( 1946-1960)

3.F Klasmanı (1961-1970)

4.G Klasmanı (1971-1980)

5.H Klasmanı (1981-1991)

6.Turing Klasmanı (1992 sonrası )

7.Kadınlar Klasmanı

8.VW cup

9.Mini cup

10.Mercedes cup

11.Ford cup

12.BMW cup

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18/09/2022 10:27