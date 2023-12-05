NEB Klasik Otomobil Rallisi’ni Çeliker çifti kazandı

Kıbrıs Türk Klasik Otomobil Derneği’nin (KTKOD) organize ettiği Near East Bank 2023 Klasik Otomobil Ralli Şampiyonası’nda sezon tamamlandı. Sezonun, en büyük rallisi ve bu yılın 7’nci etkinliği “Near East Bank Klasik Otomobil Rallisi” adıyla yapıldı. 2-3 Aralık 2023 tarihleri arasında 2 günlük programla yapılan ralli, Lefkoşa’da bulunan Near East Bank Genel Müdürlük binası önünden 2 Aralık 2023 Cumartesi sabahı başladı.

İlk gün 6 etaplık ralli, ikinci gün Hazine avı yapıldı

İlk gün; Dilekkaya, Erdemli, Yiğitler, Akdoğan, Köprülü, Çayönü ve Güvercinlik parkurunda geçilen 3 sabit hız testinin (SHT) ardından Gazimağusa’da bulunan City Mall’da öğlen arası verildi. Öğle yemeğinin ardından; Tuzla, Mormenekşe, Muratağa, Akova, Sınırüstü ve Ötüken parkurunda yine 3 SHT geçilerek toplamı yaklaşık 180 kilometre olan parkurun ardından akşam müzikli eğlencenin de olduğu, konaklanacak Mimoza Beach Hotel’e varıldı. 3 Aralık 2023 Pazar sabahı yeniden start alan klasik severler bu kez Hazine avı yaptılar. Gazimağusa Türk Maarif Koleji, İkiz Kiliseler, Mormenekşe Enginar Çemberi, Salamis Harabeleri, St. Barnabas Kilisesi ve Yeniboğaziçi Yakın Doğu Koleji’nin kontrol noktası olduğu Hazine avında Kıbrıs’a özgü genel kültür soruları soruldu. Mağusa’nın “Gazi” unvanını hangi tarihte aldığı, Salamis Antik Kenti’nin yüzde kaçının deniz ve kum altında kaldığı, Gazimağusa surlarının kaç kilometre uzunluğunda olduğu, Golimba’nın, Babucam’ın, Gabal ve Trabez’in ne demek olduğu sorulan sorulardan bazılarıydı. Bu sorulara, en çok doğru yanıt verenlerin kat sayılarıyla aldıkları puanlara göre sıralandığı organizasyonda ilk 3 ekip belirlendi ve Mimoza Beach Hotel’de öğle yemeği için buluşuldu. Yemeğin ardından ödül töreni yapılarak organizasyon sona erdi.

Rallide Salih-Yonca Çeliker çifti, Hazine avında Cavit-Deniz Öztürk çifti birinci

Zorlu ve uzun rallinin ardından Mercedes SL350 araçlarıyla yarışan Salih-Yonca Çeliker çifti birinci olmayı başardı. İkinci VW Beetle araçlarıyla İsmet-Ayşe Tufan çifti olurken, üçüncü Mercedes SL350 araçlarıyla yarışan Ali-Pembe Kelebek çifti oldu. Hazine avında ise en yüksek puanı alarak Cavit-Deniz Öztürk ikilisi birinci olmayı başardı. İkinci İlker-Nalan Canpolat ikilisi olurken, 3 ekip topladıkları puanlarla üçüncü oldular. Ali-Sultan Kelebek, Hüseyin Bıçak-Sibel Ersel ve Mustafa Ar-Rana Fırıncıoğluları üçüncü olan ekipler oldu. Yarışların sonunda ödül töreni Mimoza Beach Hotel’de yapıldı. Dereceye girenlere kuplarını dernek başkanı Gökhan Necipoğlu, şampiyona ve yarış sponsoru Near East Bank Genel Müdür Yardımcısı Timuçin Samancoğlu, Mimoza Beach Hotel Genel Müdürü Yayın Dalgıç, Organizasyon komitesi ve KTKOD Yönetim Kurulu üyeleri takdim etti.

NEAR EAST BANK Klasik Otomobil Rallisi Sonuçları

Genel Klasman

1.Salih-Yonca Çeliker (Mercedes SL350)

2.İsmet-Ayşe Tufan (VW Beetle)

3.Ali-Pembe Kelebek (Mercedes SL350)

Hazine Avı

1.Cavit-Deniz Öztürk

2.İlker-Nalan Canpolat

3.Ali-Sultan Köroğlu

3.Hüseyin Bıçak-Sibel Ersel

3.Mustafa Ar-Rana Fırıncıoğluları

Çiftler Klasmanı

1.Ali-Sultan Köroğlu (Mini)

2.Ali-Özgü Öztunç (VW)

3.Ümit-Hidayet Ağören (Mercedes 450SLC)

E Klasmanı

1.Osman-Zehra Çakal (Morris Oxford)

2.Hulus-Firdevs Eren (VW Beetle)

3.Bülent-Nisu Evsal (VW Beetle)

F Klasmanı

1.Hüseyin-Esen Ertunga (Mercedes 280SL)

G Klasmanı

1.Tolga-Bedia Tekin (Firebird Transam)

2.Vehit-Berin Denizer (Mercedes SL450)

3.Hasan-Tezin Canpolat (Austin Mini)

H KlasmanıH H

1.Hasan Gazi-Yağış Nizam (Volvo 440)

2.Sinan-Güneş Ruhi (BMW)

3.Murat-Bediz Yılmaz (Mercedes 124)

Kadınlar Klasmanı

1.Fatoş Arca-Selda Cenkova (Mercedes SLC450)

2.İpek Coşkuner-Jale Kuset (Austin Mini)

T Klasmanı

1.Halil-Florina Karalar (Mini)

2.Mustafa-Mukadder Cambaz (Toyota Supra)

3.Mehmet Kurtman-Zehra Yaşar (BMW Z3)

Best Time: 2.İsmet-Ayşe Tufan (VW Beetle)

Her şeye Rağmen Kupası: İlker – Nalan Canbulat (Vangard)

Her şeye Rağmen Kupası: Bülent-Nisu Evsal (VW Beetle)

Her şeye Rağmen Kupası: Cavit-Deniz Öztürk (VW T1)

13.Gelen Kupası: Ali-Özgü Öztunç (VW)

Mini Klasmanı: Hasan-Tezin Canpolat

Mercedes Klasmanı: Salih-Yonca Çeliker

VW Klasmanı: İsmet-Ayşe Tufan

BMW Klasmanı: Sinan-Güneş Ruhi