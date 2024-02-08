Nebil Özgentürk’ün Bülent Ecevit belgeseli ve kitap imza günü cumartesi...

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08/02/2024

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Nebil Özgentürk’ün Bülent Ecevit belgeseli ve kitap imza günü cumartesi...

Türkiye’nin belgesel yönetmeni ve yazarlarından Nebil Özgentürk’ün  Bülent Ecevit belgeseli gösterimi ve kitap imza günü 10 Şubat Cumartesi günü günüyapılıyor.  

Kıbrıs Türk Barış Harekatı döneminde Türkiye Başbakanı olan Bülent Ecevit için hazırlanan belgeselin gösterimi, Onbeş Kasım Kıbrıs Üniversitesi Birinci Plaza Meral Tekin Birinci Salonu’nda  saat 16.00’da başlayacak.

Belgesel gösterimi, Onbeş Kasım Kıbrıs Üniversitesi, Kıbrıs Genç TV ve Gönyeli Alayköy Belediyesi iş birliğinde gerçekleştirecek.

Etkinlikte, Özgentürk kitaplarını da imzalayacak.

08/02/2024 13:17
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TAGS: Nebil Özgentürk#Bülent Ecevit
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