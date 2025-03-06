Necat British College, Kemal Saraçoğlu Vakfı için yardım kampanyası düzenledi

Necat British College, Lefkoşa ve Girne’deki kampüslerinde, Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı için yardım kampanyası düzenledi.

Vakıftan verilen bilgiye göre, okuldaki kermeste, Kemal Saraçoğlu Vakfı ürünlerinin satışı yapıldı, ayrıca okulun öğrencileri ve aileleri tarafından bağış toplandı.

250 bin TL’lik bağış toplanan etkinlikte, Vakıf ürünlerinden 30 bin TL'lik de satış yapılarak Vakfa yapılan yardım 280 bin TL'ye ulaştı.

Vakıf personeli ve Kemal Saraçoğlu Vakfı Mütevelli Heyetinden Genel Sekreter Seda Selçuk Tanova, Necat British College’i ziyaret ederek, okula desteği için plaket takdim etti.

Kemal Saraçoğlu Vakfı, etkinliğe destek veren öğrenciler, aileler ve öğretmenlerine teşekkür ederek, birlikte daha güçlü bir gelecek için el birliğiyle umut olmaya devam edeceklerini kaydetti.