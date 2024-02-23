Necat British College Tanıtım Günü 27 Şubat tarihinde yapılıyor

Necat British College, İlkokul, Ortaokul ve Lise Tanıtım Günü'nü 27 Şubat 2024 Salı günü Lefkoşa kampüsünde yüz yüze gerçekleştirilecektir.

Bu etkinlik, okulumuzu yakından tanımak isteyen öğrencilere ve ebeveynlere okulumuz hakkında daha fazla bilgi edinme fırsatı sunmaktadır. Etkinliğimizde, müfredatlarımız, ders dışı etkinliklerimiz ve öğrencilere sunulan destek hizmetler hakkında detaylı bilgi alabilirsiniz.

Tanıtım Günü, saat 16:00'da başlayacak; okulun akademik programları, laboratuvar çalışmaları, başarıları ve kampüslerimiz hakkında bilgilendirici sunumlarla devam ederek saat 18:00'de sona erecektir.

Etkinlik Programı:

• İlkokul Eğitim-Öğretim Programları

• Spor, Sanat ve STEM Etkinlikleri

• Ortaokul ve Lise Eğitim-Öğretim Programları

• Öğrencilerimizin akademik, sosyal ve üniversite başvuruları süreçlerinde başarılı olmalarını sağlamak için oluşturulan danışmanlık merkezi hakkında bilgilendirme

• Başarılarımız

• Okul Turu

Daha fazla bilgi edinmek ve Tanıtım Günü'ne katılmak için okul yönetimiyle iletişime geçerek kayıt yaptırabilirsiniz. 27 Şubat'ta Necat British College'a hoş geldiniz demek ve eğitimdeki mükemmelliğe verdiğimiz önemi sizlere sergilemek için sabırsızlanıyoruz.