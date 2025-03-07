Necat British College’de Bilim ve Teknoloji Rüzgarı: Science Fair 2025

Necat British College Lefkoşa Kampüsü, bilim ve teknolojiye olan ilgiyi artırmak, öğrencilerde araştırma ve keşif duygularını teşvik etmek amacıyla düzenlediği Science Fair (Bilim Fuarı) ile bu yıl da büyük bir heyecana ev sahipliği yaptı. NBC Fen Bölümü tarafından organize edilen bu etkinlik , ortaokul ve lise öğrencilerinin fizik, kimya, biyoloji, mühendislik ve robotik kodlama alanlarında hazırladıkları projeleri sergileyerek bilimsel düşünme becerilerini ortaya koymalarına olanak tanıdı.

Etkinlikte, öğrenciler yıl boyunca üzerinde çalıştıkları projeler aracılığıyla bilimsel kavramları gerçek dünya ile ilişkilendirerek teorik bilgilerini pratiğe dönüştürme fırsatı buldu. Sergilenen projeler, öğretmenler ve akademisyenler tarafından değerlendirilirken, ziyaretçilere bilimsel ve yenilikçi fikirler hakkında ilham verici bir yolculuk sunuldu.

Bu yılki etkinliğe , Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) öğretim üyeleri de katılım gösterdi. Akademisyenler, ortaokul ve lise seviyesine uygun deneyler gerçekleştirerek öğrencilerin fen bilimleri ve mühendisliğe olan ilgisini artıracak uygulamalı çalışmalar sundu.

NBC Fen Bölümü öğretmenleri etkinlikle ilgili olarak, “Öğrencilerimizin soyut kavramları somut hale getirmeye yönelik yaptığı çalışmalar, onların analitik düşünme becerilerini geliştirirken, akademik ve profesyonel geleceklerine de önemli bir katkı sağlıyor. Bilimsel merakı teşvik eden bu tür etkinlikler, öğrenmeyi daha kalıcı ve anlamlı hale getiriyor” açıklamasında bulundular.

Bilim ve Teknolojiye Dokunarak Öğrenme Fırsatı

Science Fair süresince öğrenciler ve ziyaretçiler, farklı bilim alanlarında düzenlenen interaktif deneyler, atölyeler ve uygulamalı çalışmalarla bilimsel süreçleri birebir deneyimleme fırsatı buldular. Etkinlikte gerçekleştirilen çalışmalar arasında şunlar yer aldı:

Biyoloji: İnsan vücudunun temel işleyişi, ekosistem döngüleri ve mikroskobik organizmaların incelenmesi.

Kimya: Kimyasal reaksiyonlar, madde sentezi ve asit-baz dengeleri üzerine deneyler.

Fizik: Hareket, ses dalgaları, statik elektrik ve enerji dönüşümü ile ilgili çalışmalar.

Robotik Kodlama: Yapay zeka, otonom sistemler ve ileri teknolojilere yönelik projeler.

Her yıl büyük ilgi gören NBC Lefkoşa Bilim Fuarı (Science Fair), öğrencilerin bilimi keşfetme tutkusunu pekiştirirken, onları geleceğin bilim insanları, mühendisleri ve girişimcileri olmaya teşvik etmeyi sürdürüyor.