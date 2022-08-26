Necati Özkan Vakfı Arşivi, Milli Arşiv ve Araştırma Dairesi’ne devredildi

Necati Özkan Vakfı ile Milli Arşiv ve Araştırma Dairesi arasında, Necati Özkan Vakfı Arşivi’nin, Milli Arşiv ve Araştırma Dairesi’ne devri ve bilimin hizmetine sunulmasına ilişkin işbirliği protokolü imzalandı.

Protokole, Milli Arşiv ve Araştırma Dairesi Müdürü Ejdan Sadrazam ile Necati Özkan Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necati A. Özkan imza koydu. İmza töreninde, Mütevelli Heyeti üyeleri Ertaç Hazer ve Prof.Dr. Mustafa İlkan da katıldı.

Protokol çerçevesinde 1949-1953 yılları arasında yayınlanan ve 9 ciltten oluşan İstiklâl Gazetesi’nin fiziki asılları araştırmacıların hizmetine sunulmak üzere Milli Arşiv ve Araştırma Dairesi’ne teslim edildi.

Kıbrıs Türklerinin İngiliz İdaresi altında siyasi birliğinin oluşmasına öncülük eden Necati Özkan, Kavanin Meclisi Üyesi olarak Kıbrıs Türklerinin haklarını savunmuş, 1931 İsyanı ile Kavanin Meclisi’nin fesh edilmesinin ardından, KATAK kurucuları arasında yer almıştı. Milli Arşiv ve Araştırma Dairesi’nden yapılan açıklamada, Necati Özkan tarafından çıkartılan İstiklal Gazetesi’nin, dönemin siyasal ve toplumsal ruh halini yansıtması açısından büyük önem taşıdığı vurgulandı.

Protokolün imzalanması esnasında Milli Arşiv ve Araştırma Dairesi Müdürü Sn. Ejdan Sadrazam, Necati Özkan Vakfı’na arşivini değerlendirmek üzere KKTC Milli Arşiv ve Araştırma Dairesi’ni tercih ettiği için teşekkür etti ve halka kişisel fotoğraf, belge, görüntü ve diğer araçlarla oluşmuş ellerindeki arşiv materyallerini değerlendirmek için Milli Arşiv ve Araştırma Dairesi’ni tercih etmesi hususunda çağrıda bulundu.

Necati Özkan Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Sn. Necati A. Özkan da protokolün imzalanması esnasında yapmış olduğu açıklamada “Kıbrıs Türk Halkına Vakıf olarak çağrımızdır ki gönül rahatlığı ile ellerindeki tüm tarihi belgeleri uygun koşullarda KKTC Milli Arşivi’ne teslim edebilirler. İklimlendirilmiş arşiv odalarında uzun yıllar korunmasını ve aynı zamanda araştırmacıların hizmetine sunulmasını sağlayacaklardır.” İfadelerini kullandı.

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26/08/2022 14:49