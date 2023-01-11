Necati Özsoy KTSYD Başkanlığına aday

Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği (KTSYD)’nde Temmuz ayında gerçekleşecek olan seçimli genel kurulda Necati Özsoy başkanlığa aday olacağını açıkladı.

Şu anda başkanlık görevini sürdüren Burhan Gürkan’ın dün akşamki yönetim kurulu toplantısında görev süresini tamamladıktan sonra yeniden aday olmayacağını açıklaması üzerine, Asbaşkan Necati Özsoy bu göreve talip olduğunu duyurdu.

Necati Özsoy yapmış olduğu açıklamada çok küçük yaşlardan beridir spor yazarlığı mesleğini icra ettiğini, KTSYD’nin kuruluşundan bugüne kadar camianın içinde yer aldığını, önce üyelik, daha sonra belli dönemlerde yönetim kurullarında görevler ve son olarak Asbaşkanlık görevini sürdürdüğünü ve Temmuz ayında gerçekleşecek olan Genel Kurulda da üyelerden başkanlık için onay isteyeceğini ifade etti.

Özsoy, KTSYD’nin sivil toplum örgütleri arasında etkin bir rol aldığını, güçlü ve dinamik bir üye yapısı olduğunu, bugüne kadar görev yapan tüm başkanların yönetimleri ile derneği daha ileriye taşıma adına mücadele ettiklerine vurgu yaparak, genel kurulda eğer başkanlığa layık görülmesi durumda KTSYD’yi daha ileriye taşımak adına var gücü ile çaba sarf edeceğini sözlerine ekledi.

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11/01/2023 10:15