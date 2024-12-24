Necati Taşkın’daki maçlar ertelendi

ttec U 14 Liglerinde yarın akşam Necati Taşkın İlkokulu Spor Salonu’nda oynanması gereken iki karşılaşma ertelendi.

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24/12/2024

Necati Taşkın’daki maçlar ertelendi

ttec U 14 Liglerinde yarın akşam Necati Taşkın İlkokulu Spor Salonu’nda oynanması gereken iki karşılaşma ertelendi.

Ligde 23 Aralık Cumartesi oynanan Soyer Aksu – Kıvılcım maçı yağan yağmur nedeniyle akıtan salon nedeniyle ertelenmişti.

Şiddetli yağış Pazartesi günü de devam etmesi nedeniyle salonun hala daha akıtmaya devam etmesi nedeniyle Basketbol Federasyonu yarın akşam oynanması gereken U 14 Kızlar Ligi’nde Fast Break – Akdeniz Spor Birliği ve U 14 Erkekler Ligi’nde TED – Levent maçları erteledi.

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