Necati Taşkın’daki maçlar ertelendi

ttec U 14 Liglerinde yarın akşam Necati Taşkın İlkokulu Spor Salonu’nda oynanması gereken iki karşılaşma ertelendi.

Ligde 23 Aralık Cumartesi oynanan Soyer Aksu – Kıvılcım maçı yağan yağmur nedeniyle akıtan salon nedeniyle ertelenmişti.

Şiddetli yağış Pazartesi günü de devam etmesi nedeniyle salonun hala daha akıtmaya devam etmesi nedeniyle Basketbol Federasyonu yarın akşam oynanması gereken U 14 Kızlar Ligi’nde Fast Break – Akdeniz Spor Birliği ve U 14 Erkekler Ligi’nde TED – Levent maçları erteledi.