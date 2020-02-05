Necdet Ergün yazdı:TMK için EMLAK VERGİSİ = ACEMİLİK değilse CAHİLLİKTİR

Ekonomist Necdet Ergün; hükümetin gündeme getirdiği yeni mülkiyet politikasını kaleme aldı.

Ergün’ün yazısı şöyle:

MÜLKİYET SORUNLARINI (TMK) ÇÖZMEK İÇİN EMLAK VERGİSİ SALMAK;

“ TOPLU İNTİHAR ve KKTC’nin DİBİNE BOMBA koymak gibidir”

KKTC; yıllardır PATİNAJ ve KAOS ekonomi-politiğine takıldı ve bu yüzden topyekun VASATLAR ülkesine dönüşerek DÜŞÜK DÜZEY DENGE TUZAĞINDA kıvranıyor. Halbuki, bunu kıracak topyekün bir “dönüşüm-değişim paketi” var ama bunu uygulama kapasitesi-vizyonu-cesareti ve iradesi olmayan bir siyasetçi tipi ve vatandaş tipi olduğu için bu kısır döngüyü bir türlü kıramıyoruz.

TMK için EMLAK VERGİSİ = ACEMİLİK değilse CAHİLLİKTİR

Populizmin ve yozlaşmanın sonunda böyle olacağı belliydi. Yıllarca müzakerelerde mülkiyet ve ekonomi ekiplerinde çalıştım; TMK’nın fikir düzeyinde geliştirilmesine de katkı koydum(he ne kadar eksik ve sakat dizayn olmuş olsa da).

Mülkiyet konusunda oldukça hassas ve epey de bilgi sahibiyim. Ve bu konuda yapılmaya çalışanları görünce, dayanamayıp tarihe not düşmek adına olsa da görüşlerimi paylaşmak istedim.

MULKIYET sorununu; bugüne kadar hep erteledik(çözüme kadar), hasır altına süpürürken de bilerek veya bilmeden yanlışlar yaptık.

Annan Planı ve sonrasında “ TMK” ile meşruiyeti yakalasak da , ne yazık bugüne kadar “ bu konuda olması gerektiği gibi toptan-entegre-kapsamlı doğru dizaynla adımlar atamadık”.

Kestirmeden söyleyeyim; bu konuda atılacak adımların temel çerçevesi her zaman mutlaka aşağıdaki 3 ana konu oluşturmalıdır;

1- Son kullanıcı ile mal sahibi arasında hesaplaşma olmalıdır.

2- Kişilerin ödeme güçlerine göre uzun vadeli düşük faizli kredi imkanı/piyasa teşvikleri

Bu yükümlülük Türkiye’ye aittir ve bu konuda Türkiye kredi-finansman açılımı sağlayabilir ve hatta Kredi faizinin bir kısmını da TC sübvansiye etmelidir vs.

3- TMK’nın iade kapasitesi geliştirilmelidir.

Not = toplumun ortak kasasından ödenecek tek özel mülkiyet (TMK) konusu ; ŞEHİT ÇOÇUKLARINA verilen arazilerdir.Onun dışında TMK için toplumun ORTAK KASASINA başvurmak CİNAYETTİR…

Mülkiyette meşru piyasa mantığı şudur; ASLA DEVLET bireysel MÜLKİYET(servet demektir) hesaplaşmasına taraf olamaz(ayni ortak kasadan özel bir mülkiyetin parasını ödeyemez), olursa hem piyasayı/ekonomiyi, hem de ülke de adaleti öldürür. İhtilaflı mal; yukarıdaki yöntemle çözüldüğü zaman zaten DEĞER kazanacak(varlık artışı).

Bir bakıma ihtilafın ortadan kalkması ile yaşanacak stok değer artışı , uzun vadeli uygun kredi imkanı ile “ akım yönlü” ödenecek ve karşılanacak(özetle kesinlikle piyasa meşruiyetı-aletleri ve dinamiği ile çözülmelidir)..Doğru ve meşru dizaynı piyasa anında primli fiyatlar, yanlışı da hemen iskontolar zaten…

Bu türden bir EMLAK VERGİSİ = İNTİHARDIR

Emlak vergisi ile çözmeye calısmak ;” ekonomi ve piyasa açısından cahilliktir + popülizmin daniskasıdır + adaletsizliktir + yozlasmislığa davetiye çıkarmaktır + vasatlığın en büyük örneğidir.”

Toplumun ortak kasasından para alıp; bu bataklığa atmak ve ihtilaflı mal sahiplerine rant aktarmaktır…Bu işi; alım-satım EMLAK VERGİSİ ile yapmaya çalışmak “ ekonomi-piyasa dinamiklerinin nasıl çalıştığını” bilmemektir.

Eğer, bu yasa çıkarsa, anında İHTİLAFLI MAL(tahsis-eşdeğer) DEĞERLERİ-FİYATLARI; salınacak vergi miktarı kadar veya ona yakın düzeyde DEĞER KAYBı yaşacaktır,

FİYATLARIN İÇİNE GİRECEKTİR(aşağı yönlü). Bu olursa; ekonomide topyekün VARLIK DEĞER/emlak yaşanmasının toplam ekonomiye negatif TÜKETİM ve YATIRIM etkisi olur ve zincirleme bankacılıktan reel sektöre uzanan bir olumsuzluk yaşanabilir.

Hakikaten ; MÜLKİYET SORUNUNU EMLAK VERGİSİ ile ÇÖZMEYE çalışmak TOPLU İNTİHARDIR ve bu işten anlamadığınızı göstermektedir.

Bu şekilde, TMK kapsamında olacak ihtilaflı mülkiyetlere bir emlak vergisi salmak ; “ KKTC devletinin altina bomba koymak gibidir; bir devleti devlet yapan 4 temel direği yerle bir etmektir. Yani, mülkiyeti bu türden bir emlak vergisi ile çözmeye ve sorunu ertelemeye çalışmak bu ülkede “ vatandaslik + vergi bilinci + aidiyat + adalet” değerlerini öldürmektir.

Toplumun geneline bu tür emlak vergisi ile MÜLKİYETİ ödetmeye çalışmak ve bu sorunu bu şekilde ertelemeye çalışmak ; ÇOK ciddi sapmalara ve anomalilere neden olacaktır.

Mülkiyette Emlak vergisi; sadece eşdeğer-tahsis alım satımlarına salınsa bile ekonomik alet/enstrüman olarak ta doğru değildir.Özetle, bu işin çözümünde EMLAK VERGİSİ en yanlış alettir…

Kaş yapayım derken , göz çıkarmadır.

Allah , akıl –izan versin

05/02/2020 09:51