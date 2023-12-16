Necdet Kırgın'ın ölüm nedeni belli oldu

ads ads ads ads
16/12/2023

ads
Necdet Kırgın'ın ölüm nedeni belli oldu


Değirmenlik'te ikamet eden 58 yaşındaki emekli polis müfettişi Necdet Kırgın, bugün hayatını kaybetti.

İkametgahında bugün saat 01.30 sıralarında ölü olarak bulunan Necdet Kırgın'ın yapılan otopsisinde ölüm sebebinin "Kalp Krizi ve Kalp Yetmezliği" sonucu olduğu tespit edildi.

Ulusal Birlik Partisi Genel Sekreteri ve Gazimağusa milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu, Necdet Kırgın'ın vefatı nedeniyle başsağlığı mesajı yayınladı.

Hasipoğlu, mesajında, "Değirmenlik eski örgüt başkanlarımızdan, Polis teşkilatımıza uzun yıllar emek vermiş, eski polis müfettişlerinden Necdet Kırgın' ın vefat ettiğini üzülerek öğrenmiş bulunmaktayız. Merhum Necdet Kırgın'a Allah'tan rahmet, yaslı ailesi, polis teşkilatı ve sevenlerine başsağlığı ile sabır dilerim." ifadelerini kullandı.

16/12/2023 13:47
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
ad
TAGS: haber, kıbrıs
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.