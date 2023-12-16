Necdet Kırgın'ın ölüm nedeni belli oldu

Değirmenlik'te ikamet eden 58 yaşındaki emekli polis müfettişi Necdet Kırgın, bugün hayatını kaybetti.

İkametgahında bugün saat 01.30 sıralarında ölü olarak bulunan Necdet Kırgın'ın yapılan otopsisinde ölüm sebebinin "Kalp Krizi ve Kalp Yetmezliği" sonucu olduğu tespit edildi.

Ulusal Birlik Partisi Genel Sekreteri ve Gazimağusa milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu, Necdet Kırgın'ın vefatı nedeniyle başsağlığı mesajı yayınladı.

Hasipoğlu, mesajında, "Değirmenlik eski örgüt başkanlarımızdan, Polis teşkilatımıza uzun yıllar emek vermiş, eski polis müfettişlerinden Necdet Kırgın' ın vefat ettiğini üzülerek öğrenmiş bulunmaktayız. Merhum Necdet Kırgın'a Allah'tan rahmet, yaslı ailesi, polis teşkilatı ve sevenlerine başsağlığı ile sabır dilerim." ifadelerini kullandı.