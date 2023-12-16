“Necdet Kırgın'ın vefatını derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız”

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16/12/2023

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“Necdet Kırgın'ın vefatını derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız”


Concorde Hotels & Resorts  bugün hayatını kaybeden 58 yaşındaki eski polis müfettişi, Concorde Hotels güvenlik müdürü Necdet Kırgın için başsağlığı mesajı yayınladı. Concorde Hotels & Resorts'un mesajında, " Eski polis müfettişi, güvenlik müdürümüz Necdet Kırgın'ın vefatını derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve tüm sevenlerine sabır ve başsağlığı dileriz."ifadeleri kullanıldı.

16/12/2023 15:54
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TAGS: Concorde Hotels, Necdet Kırgın
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