Concorde Hotels & Resorts bugün hayatını kaybeden 58 yaşındaki eski polis müfettişi, Concorde Hotels güvenlik müdürü Necdet Kırgın için başsağlığı mesajı yayınladı. Concorde Hotels & Resorts'un mesajında, " Eski polis müfettişi, güvenlik müdürümüz Necdet Kırgın'ın vefatını derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve tüm sevenlerine sabır ve başsağlığı dileriz."ifadeleri kullanıldı.

Bu habere tepkiniz:

