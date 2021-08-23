Necip Uysal: Yüreğim ağzıma geldi

Gaziantep deplasmanında Fabrice N'Sakala herkesi korkutmuştu. Maçın 71. dakikası oynanırken yere yığılıp kalan Kongolu oyuncunun fenalaştığını ilk fark eden isim Necip Uysal'dı.

Herkesten önce sahaya koşarak takım arkadaşına ilk müdahaleyi yapan tecrübeli futbolcu, tam bir kaptanlık örneği sergiledi. Nefes almakta güçlük çeken arkadaşını hemen yan çeviren Uysal, aynı zamanda durumu çok önceden fark edip sahaya girdiği için sağlık görevlilerin de müdahale etmekte gecikme ihtimalini de ortadan kaldırmış oldu.

ELİ GÖĞSÜNE GİDİNCE...

İlk olarak N'Sakala'nın yürüyüşünün değiştiğini gördüğünü söyleyen Necip Uysal, "Bir ara düzeldi ama ben ona bakmaya devam ettim. Elini göğsüne götürdüğünde yüreğim ağzıma geldi. Christian Eriksen olayı zaten aklımdaydı. Çok korktum ve hemen sahaya girdim" dedi. N'Sakala'nın bilincinin açık olduğunu ve nefes almaya başladığını gördükten sonra çok rahatladığını ifade eden Uysal, "İnsan sağlığının her şeyden önemli olduğunu bir daha anladık. Umarım böyle bir olayı bir daha kimse yaşamaz" diye konuştu.

N'SAKALA TABURCU OLDU

G.Antep maçında geçirdiği rahatsızlıkla yürekleri ağza getiren Beşiktaş'ın sol beki N'Sakala dün hastaneden taburcu oldu. İstanbul'a gelen futbolcu sosyal medya hesabından, "Zor bir andı. Bana mesaj gönderen herkese teşekkür ediyorum. Kendimi idmanlara başlayacak kadar iyi hissediyorum. Yakında dönüyorum, görüşmek üzere" mesajı paylaştı.

Kaynak: Türkiye

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23/08/2021 13:57