Necip Uysal'a 400. maç plaketi

Beşiktaş'ın öz kaynak düzeninde yetişen ve uzun yıllardır A takım forması giyen Necip Uysal'a siyah-beyazlı formayla 400. maçına çıktığı için plaket verildi.

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17/10/2022

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Necip Uysal'a 400. maç plaketi

Beşiktaş'ın altyapısında başladığı futbol hayatına 2009 yılından bu yana A takımda devam eden Necip Uysal'a, Trabzonspor karşılaşması öncesinde plaket verildi.

31 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz hafta oynanan Bitexen Giresunspor mücadelesiyle 400.maçına çıkmıştı.

Başkan Ahmet Nur Çebi tarafından Trabzonspor karşılaşması öncesinde plaketi verilen Necip Uysal, ardından tribünleri selamladı.

Necip Uysal, Beşiktaş forması altında çıktığı 400 maçta 6 gol atarken, 17 de asist yaptı.

17/10/2022 10:10
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TAGS: Necip Uysal, beşiktaş, haber
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