Necla Güngör Kıragası: Takımımla gurur duyuyorum

UEFA Uluslar C Ligi 5. Grup maçında Litvanya'yı mağlup eden A Milli Kadın Futbol Takımı'nda Teknik Direktör Necla Güngör Kıragası, karşılaşma sonrasında açıklamalarda bulundu.

Maçın başından sonuna dek üstün bir oyun sergilediklerini belirten Kıragası, "Temel düşüncemiz, kendi oyunumuzu rakibimize kabul ettirmekti. Bunu da ilk dakikadan itibaren başardık. Bunun sonucunda da ilk golü ve ikinci golü son derece hızlı bulduk. Geçiş oyunlarını iyi gerçekleştirdik. Hava gerçekten çok soğuktu. Zeminde kar vardı. -5 derecede havayla ve rakiple mücadele etmek hiç kolay değildi. Ancak oyuncularıma teşekkür ediyorum ki bunu çok iyi başardılar. Maçın başından sonuna kadar istekli bir oyun sergilediler. Bu durum gelişimimiz için çok büyük önem taşıyor" diye konuştu.

"Mersinli taraftarları maça bekliyoruz"

UEFA Uluslar Ligi'nde B Grubu'nu garantilemelerine rağmen Litvanya karşısında 1 saniye bile rehavete kapılmadıklarını belirten Kıragası, "Rehavete kapılmama olgusu da çok önemli. Bizim oyuncularımız konsantrelerini hiçbir şartta bozmuyorlar. Oyuna odaklanıyorlar ve hep gelişmek istiyorlar. Türkiye'de kadın futbolunun son dönemde yakaladığı çıkışın aslında temel sebebi de bu. Gerçekten oyuncularımla son derece gurur duyuyorum. Şimdi önümüzde Mersin'de oynayacağımız Gürcistan maçı var. Aynı ciddiyet ve konsantrasyonla Mersin'de rakibimizin karşısına çıkacağız. Buradan Mersinli taraftarlarımıza da seslenmek istiyorum. Önce Elazığ'da, ardından Çorum'da kadın futbolunda milli takımlar düzeyinde seyirci rekoru kırıldı. Bu rekorun şimdi Mersin'de kırılmasını bekliyoruz. 5'te 5 yapıp; B Ligi'ne yükselip gelen bir Milli Takımımız var. Bizleri yalnız bırakmasınlar. Taraftarlarımızı bu güzel karşılaşmaya bekliyoruz. Güzel başladık, inşallah güzel bitireceğiz" ifadelerini kullandı.