Necla İçme: ''Oğlumun çıkaramadığı ses olmak istiyorum''

Depremde hayatını kaybeden Özgür İçme'nin annesi Necla İçme, mahkemede yaptığı konuşmada duygusal bir çağrıda bulundu. İçme, kaybettiği oğlunun sesi olmak istediğini belirterek, adalet talebini dile getirdi.

“Oğlumun çıkaramadığı ses olmak istiyorum,” diyen İçme, mahkeme heyetine seslenerek, “Mahkemenizden adalet bekliyorum,” ifadelerini kullandı.

Duruşma salonunda hüzünlü anlara neden olan bu sözler, depremzedelerin adalet arayışının sembolü haline geldi.

Mahkeme süreci, mağdur ailelerin yoğun beklentisi altında devam ediyor.