Necmi Bulut darp edildi

AKSA Süper Lig'de bugün oynanan Düzkaya-Çetinkaya maçı sonrası yardımcı hakem Necmi Bulut darbedildi.



Maçın Düzkaya lehine 1-0 sonuçlanmasının ardından kale arkasında bulunan Çetinkaya yöneticilerinin de içinde bulunduğu bir grubun sahaya girdiği ve Necmi Bulut'u iterek yere düşürdüğü ve yumruk attığı öğrenildi. Necmi Bulut'un başında kanama olduğu, hastanede tedavi edilerek taburcu olduğu bildirildi.



Maçta Çetinkaya'nın ağlara giden topuna bayrak kaldıran ve golün iptaline karar veren Necmi Bulut'a tepki gösteren sarı kırmızılılarla ilgili darp olayından sonra maçın hakemleri tarafından polise şikayetçi olunmasıyla taraflar Polis Karakoluna çağrıldı.

Çetinkaya yöneticileri de Necmi Bulut'un tribünlere yönelik maç içindeki söylemleri iddiasıyla Polis Müdürlüğüne şikayette bulunduğu öğrenildi.

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26/02/2022 19:02