Neden akşam 9’dan sonra yemek yememelisiniz?

Fransa’da 100 bin kişi üzerinde yapılan araştırmada, akşam 9’dan sonra yemek yemenin felç riskini yüzde 28 artırdığı ortaya çıktı

Fransa’da yapılan yeni bir araştırmada akşam 9’dan sonra yemek yemenin ciddi bir zararı olduğu keşfedildi. Araştırmada her biri yemek günlüğü tutan 100 bin kişi incelendi. Bu kişilerin bir kısmı akşam 8’den önce, bir kısmı ise 9’dan sonra akşam yemeği yedi. Katılımcılar ortalama 7 yıl boyunca takip edildi ve bu süre zarfında kalp krizi ve felç de dahil olmak üzere yaklaşık 2 bin kardiyovasküler hastalık vakası görüldü.

Günün erken saatlerinde yemek yemeye evrimleştik

Daily Mail'de yer alan araştırmada akşam 9’dan sonra yemek yiyen katılımcıların felç ya da mini felç olarak adlandırılan geçici iskemik atak sorununu yaşama olasılığının yüzde 28 daha fazla olduğu keşfedildi. Bu sonuç akşam 8’den önce yemek yiyen katılımcılarla karşılaştırıldı. Araştırmacılar, insanların günün erken saatlerinde yemek yemeye evrimleştiğini söyledi. Hayvanlar üzerinde yapılan araştırmaların sonuçları, geç yemek yemenin kan şekerini ve tansiyonu yükselttiğini öne sürüyor.

Pıhtı riskini artırıyor

Normalde akşam saatlerinde daha düşük olan kan basıncı, yemekle birlikte yükselerek zamanla kan damarlarına zarar verebilir ve felç ya da krizine yol açan pıhtılaşma riskini artırabilir. Ancak yemek zamanının sağlıksız beslenme kadar sağlığı etkilemesi pek olası görülmediğinden konuya dair daha fazla araştırmaya ihtiyaç duyuluyor.

Kıdemli yazar Sorbonne Paris Nord Üniversitesi araştırmacısı Dr. Bernard Srour “Birçok insan gibi büyükannem de akşam yemeğini çok geç yememem konusunda beni uyarırdı. Yaptığımız araştırma bu tavsiyenin bir anlamı olduğunu gösteriyor. Artık 7/24 çalışan bir toplumuz. İnsanların hiçbir zaman yeterli zamanları olmadığını düşünüyor. Çoğumuz genellikle gece geç saatlerde yemek yiyoruz. Ancak akşam yemeğini erken yiyemeyecek kadar meşgul olduklarını düşünüp geç yiyen kişiler sağlık sorunu riskini artırabilir. Bu durum kadınlarda daha fazla görülüyor ve bulguları doğrulamak için daha fazla araştırmaya ihtiyacımız var” dedi.

Nature Communications dergisinde yayınlanan araştırmada, insanların ne zaman kahvaltı ve akşam yemeği yedikleri ve kardiyovasküler hastalık riskleri incelendi. Kardiyovasküler hastalıklar arasında serebrovasküler hastalıklar (beyne giden kan akışını etkileyen felçler ve mini felçler) de vardı. Katılımcılar arasında aynı zamanda kalp krizi, stabil anjina gibi koroner kalp problemlerini ve tıkalı ve daralmış arterler için anjiyoplasti prosedürlerine ihtiyaç duyan kişileri de vardı.

Akşam 9’dan sonra yemek yiyen kişilerde 8’de önce yiyenlere kıyasla daha yüksek koroner kalp sorunu riski bulunmuyor. Ancak çalışma sonuçları bir kişinin akşam yemeğinden sonraki her saat için felç veya mini felç geçirme ihtimalinin yüzde sekiz arttığını gösteriyor. Kahvaltıdan sonraki her saat için ise her türlü kardiyovasküler hastalık riski yüzde altı arttı.

Aç kaldığınız her saat risk yüzde 7 azalıyor

Yemek zamanı ve kalp sorunları arasındaki bağlantı katılımcıların yüzde 80’ini oluşturan kadınlar arasında görüldü. Erkekler için anlamlı olan tek sonuç, geç kahvaltı yaptıkları her saatin koroner kalp hastalıkları riskinde yüzde 11 artışla bağlantılı olmasıydı. Ancak araştırmaya çok az erkek katıldığı için istatistiksel olarak anlamlı bir sonuç üretilemedi. Çalışma, önceki araştırmalarda da görüldüğü gibi gece boyu yemek yememenin sağlık açısından daha iyi olabileceğine dair daha fazla kanıt buldu. Akşamları aç kaldığınız her saat için felç geçirme riskiniz yüzde 7 oranında azalıyor.

17/12/2023 22:13