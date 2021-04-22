Neden erkekler kadınlardan daha çok hasta oluyor?

Dünyanın hemen her ülkesinde erkekler kadınlara oranla daha sık hastalanıyor. Erkeklerin sorunu sadece sık sık hastalanmak olsa neyse, yaşam süreleri de kadınlara oranla daha kısa kalıyor. Prof. Dr. Osman Müftüoğlu'nun bugünkü yazısına göre bu iki şansızlığın arka planında “10 mühim erkek yanlışı” var.

İşte o yanlışlar...

1) Daha çok alkol ve sigara tüketiyorlar.

2) Dikkatsizlik ve tedbirsizlikleri nedeniyle iş kazalarıyla karşılaşma riskleri kadınlardan daha fazla.

3) Trafikte kadınlara oranla daha çok kaza yapıyorlar.

4) Korunmaya dikkat etmedikleri için cinsel yolla bulaşan hastalıklara daha sık yakalanıyorlar.

5) Uyku sorunları erkeklerde daha sık görülüyor ve daha uzun sürüyor.

6) İnsülin direnci de erkeklerde kadınlara oranla daha yaygın.

7) Aktivite azlığı sorunu da erkekler için çok önemli bir sorun.

8) Erkeklerin manevi yönleri ve inanç zenginlikleri de kadınlardan çok daha zayıf.

9) Dinlenmeye kadınlardan daha az zaman ayırıyorlar, dinlenmeyi de pek iyi bilmiyorlar.

10) Damar sertliğine daha çok eğilimli bir genetik ve metabolik yapılanmaları var.

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22/04/2021 09:52