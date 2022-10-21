Neden ihalesiz izin verildiği sorgulanıyor

Bakanlar Kurulu, Staren Energy Ltd.'ye Yiğitler köyü bölgesinde “Bentonit Hammaddesi Arama İzni” verdi.

Resmi Gazete’nimn dünkü sayısında “Staren Energy Ltd.'ye Yiğitler bölgesinde, toplam 5 km²'lik alanda, Fasıl 270 Maden ve Taş Ocakları Yasası ve tüzüklerine uyulması koşulu ile şahıs arazileri dışında kalan alanlarda Bentonit ‘Hammaddesi Arama İzni verilmesine karar verdi’ denildi.

Avcıoğlu: Neden ihalesiz verildi?

Halkın Partisi Merkez Yürütme Organı Üyesi Yusuf Avcıoğlu, bu bölgede daha önce de ‘Bentonit Ham Maddesi’ aramak için başvuranlar olduğunu ama onlara izin verilmediğini belirterek, söz konusu şirkete bu bölgeden hammadde çıkarma izninin neden ihalesiz verildiğini sordu.

Avcıoğlu açıklamasında şu görüşlere yer verdi:

“Bakanlar Kurulunun almış olduğu, skandal onlarca kararların içerisinden bir tanesi oldukça dikkat çekiciydi.

O da ‘Bentonit Ham Maddesi’ arama izni verilmesi... Kısa bir Google-Search yaptığımızda;

‘Bentonit" minerali doğada oluşan kil grubu maden rezervleri içerisindeki en önemli kil minerali olup özellikleri bakımından kalsiyum karakterli ve sodyum karakterli olarak adlandırılmaktadır.

‘Bentonit’ suyu çok iyi emdiği için, en bilindik hali ile ‘Kedi Kumu’ olarak kullanılmaktadır.

Bentonit, yani kil ham maddesi Yiğitler Köyünün güneyinde, birinci derece askeri alan içerisinde yer almaktadır.

Konuyu yerelde de araştırdığımızda, geçmişte de bu alanda bu alanda çalışma yapmak isteyip reddedilen firmalar olduğunu görüyoruz.

Bu noktada sormak gerekir;

1-Bugüne kadar kimler o bölgede arama çalışması yapmak istedi?

2-Bugüne kadar bu amaçla başvuranlar neden bu izni alamadı?

3-Bakanlar Kurulu Kararında adı geçen şirket, hangi özelliğinden dolayı birinci derece askeri alan olan bölgede, bu izni alabildi?

4-Bu arama işini, neden devletin ilgili Kurumu yapmıyor?

5- Bu işin ihalesiz bir şekilde özel bir şirkete verilme sebebi nedir?

Tüm bu sorular ve dahası izaha muhtaçtır!”

Bentonit nedir?

Bentonit, alüminyum ve magnezyumca zengin volkanik kül, tüf ve lavların kimyasal ayrışması ile veya bozulmasıyla oluşmuş çok küçük kristallere sahip kil minerallerinden (başlıca montmorillonit) oluşan ve ağırlıklı olarak kolloidal silis yapıda, yumuşak, gözenekli ve kolayca şekil verilebilir açık bir kayadır.

Bilimsel olarak yumuşak, plastik, poroz, açık renkli özellikte ana mineral olarak smektit grubu minerallerden oluşan içinde kolloidal silis bulunan ve camsal magmatik kayaçların, genellikle volkanik kül ve küflerin kimyasal ayrışmasına baglı olarak devitrifikasyonu sonucu oluşmuştur. Bentonit kil, GRAS sınıfındadır.

Bir kil çeşidi olan bentonit birçok alanda yaygın olarak kullanılmaktadır. Bentonitin kullanıldığı başlıca alanlar şunlardır: Döküm kumu, demir cevheri peletlemesi, kağıt sanayii, sondajlarda, lastik sanayii, gıda sanayi (Berraklaştırma işleminde -Şarap, meyve suyu, bira- ve ağartma işleminde -Yağ sektöründe-), gübre sanayii, boya sanayii, seramik sanayii, kedi kumu, ilaç sanayii.

Bu habere tepkiniz:



21/10/2022 14:42