Neden minimalist giyim tarzını tercih etmelisiniz?

Bu yazıda minimalizm modasına yolculuk hakkında konuşacağız. Ama gelin önce modada minimalizmin ne olduğunu tartışalım.

Minimalist moda, her şeyi basit ve aşırıya kaçmadan tutmakla ilgilidir. Ancak, bu sıkıcı olduğu anlamına gelmez. Sadelik, sahip olduğunuz şeylerin sayısıyla ve bunları bir araya getirme şeklinizle gelir.

Gardırobunuz ve bütçeniz için en etkili aksesuarları, parçaları eklerken temel unsurlara odaklanan bir yaklaşımdır. Dilerseniz nötr tonları içeren bir gardırop seçebilirsiniz ama buna mecbur değilsiniz. Moda minimalizminde daha az şey daha fazladır, bu nedenle felsefesine odaklanın ve gardırobunuzu oluşturun. Giyecek hiçbir şeyiniz yokmuş gibi hissetmeyin.

MİNİMALİST GİYİM TARZINI SEÇENLER DİYOR Kİ…

'’Moda minimalisti olmaya karar vermeme ne sebep oldu? Birkaç yıl önce bahar aylarında, sahip olduklarımı en aza indirmeye karar verdim. Kesinlikle giyecek hiçbir şeyi olmayan ama her şeyle dolu bir dolaba sahip olmaktan bıkmıştım. Bu yüzden gardırop temizliği ile başladım.

Dolabımı karıştırdım ve üzerime uymayan ya da çok eski olan ve kullanmadığım şeyleri çıkardım. Ama sonra yavaş yavaş, çıkardıklarımı yerine koyarken buldum kendimi. Biraz çaba gösterdikten sonra gardırobumu benim için rahat olan bir yere çevirebildim. O zamandan beri, aslında çok daha küçük bir gardıroba sahibim. Kıyafetlerimi kendi kendime dönüştürüyorum ve bununla gurur duyuyorum!’’

MİNİMALİST MODAYI UYGULAMAK İÇİN 8 NEDEN

Şu anda popüler olan herhangi bir trend ürünü satın almak yerine modada minimalizmi tercih etmeye ne dersiniz?

1. Gerçek tarzınıza odaklanmanızı sağlar

Minimalist moda sayesinde, sadece bir kez giyeceğiniz veya hiç giymeyeceğiniz yeni bir şeyler almak yerine ideal tarzınızı keşfedebilirsiniz. Aynı zamanda çok eğlenceli olan mevsimlik kapsül gardıroplar yaratabilirsiniz.

Artık dolu bir dolaba bakmayacak, ne giymek istediğinizi bulmak için mücadele edeceksiniz.

2. Daha bilinçli bir müşteri olacaksınız

Daha azına sahip olmak, dikkatli satın alma pratiği yapabileceğiniz anlamına gelir. Amaç daha az şeye sahip olmak olduğundan, kişisel tarzınız ve gerçek hayatınız için gerçekten neyin işe yaradığına odaklanabilirsiniz. Kendinize "Bunu kullanacak mıyım? Bu, şu anki gardırobumla uyumlu mu? Bu ayakkabılarla yürüyebilir miyim?" gibi sorular sorun.

Hatta konu kumaş ve kalıp olduğunda hızlı moda ürünleri alırken daha dikkatli olabilirsiniz. Moda minimalisti olmak dolabınız, cüzdanınız ve çevreniz için iyi olacak!

3. -mış gibi alışveriş yapmayacaksınız

Minimalist moda uyguladığınızda belki bir gün giyerim diye düşünüp alışveriş yapmıyorsunuz. Kafanızda tarzınızla ilgili tek bir fikir olabilir, ancak o zaman yaşadığınız gerçek hayatla uyuşmaz.

Sizin için neyin işe yaradığı konusunda net olduğunuzda, yaşam tarzınız için anlamlı olmayan şeyler için alışveriş yapmayacaksınız. Bu aynı zamanda paradan tasarruf edebileceğiniz anlamına gelir.

4. Az çoktur

Kim daha fazlasına sahip olmanın daha iyi olduğunu söylüyor? Moda minimalisti olmak her şeyden önce kalite ile ilgilidir ve eşyalarınızı dönüştürüp yeniden kullanmakta yanlış bir şey yoktur.

Aksesuarların veya kıyafetlerin ne kadar süre dayanacak parçalar olduğunu bilmek önemlidir. Ne zaman kalitesiz bir şey satın alırsanız, pişman olabilirsiniz çünkü uzun ömürlü olmaz ve paranız israfı olur. Genellikle yıpranacak ve daha sonra çöpe atılacak bir sürü ucuz şey almaktansa, iyi giyeceğinizi bildiğiniz bir şeyi satın almak için para biriktirmek daha iyidir. Minimalist moda ile hala daha kaliteli ürünlere sahip olabilirsiniz.

5. Harcamalardan tasarruf edebilirsiniz

Bir bütün olarak minimalizm, finansal durumunuzu iyileştirmede doğrudan bir etkiye sahip.

Satın alımlarınız planlanabilir ve çoğunlukla iyi düşünülmüş olabilir. Her şey için alışveriş yapmak yerine, ihtiyacınıza ve kişisel tarzınıza göre alışveriş yapabilirsiniz. Ayrıca, mevcut gardırobunuzla uyacağınızı bildiğiniz, gerçekten istediğiniz şeylerin listesini yapmayı düşünün.

Zaman içinde bu öğeler için para biriktirin ve bu süreyi, o ürünü gerçekten isteyip istemediğinizi gerçekten düşünmek için kendinize bir şans vermek için kullanın. Ve biriktirdiğiniz tüm parayı, yatırım yapmak ve gelecekteki finansal hedeflerinize harcamak için harcayın.

6. Yaratıcılığınız artar

Gardırobunuzda daha az eşya olması seçeneklerinizi sınırlayacak gibi görünse de, farklı şeyler giyerek oluşturabileceğiniz tüm yeni görünümlere şaşırabilirsiniz.

Bir gömlek belden bağlamasına veya pantolon, etek içine sokmasına göre farklılık gösterebilir. Atkılar ve takılar her şeyi değiştirir, minimalist moda uygularken ayakkabınıza ve eklediğiniz aksesuarlara dikkat ettiğinizde sınırsız seçeneğiniz olur.

7. Gardırobunuza daha iyi bakacaksınız

Gardırobunuzun bakımını ve her şeyin daha iyi görünmesini sağlayacak ve uzun yıllar paradan tasarruf etmenizi için zaman ayıracaksınız.

8. Yüksek kaliteli ürünler alabilirsiniz

Minimal bir tarza sahip olmak, size yüksek kaliteli ürünleri daha sık satın alma fırsatı verebilir. O an için popüler olanı sürekli satın almadığınız için daha az para harcayabilir ve size daha uzun ömürlü daha pahalı şeyler satın alma şansı verebilirsiniz.

MODADA MİNİMALİZM İÇİN GARDIROP İPUÇLARI

Gardırobunuz için minimalist bir tarza başlamak istiyorsunuz ama nereden başlayacağınızı bilmiyor musunuz? Minimalist bir gardırop oluşturmak için kullanabileceğiniz bazı giysiler ve ayakkabı seçenekleri.

Nötr renkte ceket. (Beyaz, bej, gri, siyah ve bazen lacivert gibi renkler)

Siyah skinny jean pantolon.

Denim pantolon.

Küçük siyah elbise.

Nötr renk paletinde tişört seçenekleri.

Beyaz keten gömlek.

Siyah topuklu ayakkabılar.

Spor ayakkabı.

Midi etek.

Birkaç bluz.

Bir blazer.

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17/03/2022 16:51