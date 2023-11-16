Nefes için destek olma vakti

Böbrek ve mesane hastalığı nedeniyle yıllardır tedavi gören Nefes tedavi masraflarının karşılanabilmesi için yardım bekliyor.

Nefes için, sosyal medya üzerinden yardım kampanyası başlatıldı. Birçok duyarlı vatandaş, Nefes’in tedavi masrafları için destek mesajları atıyor.

Siz de Nefes’e destek olmak istiyorsanız; “NEFES” yazıp 5668’e mesaj atarak Nefes’in tedavi masrafları için 50 TL’lik bağışta bulunabilirsiniz.

Duyarlı vatandaşlardan yardım bekleyen küçük Nefes için Halk Bankası’nda da hesap açıldı.

Küçük Nefes’in tedavi masraflarına yarımcı olmak isteyen vatandaşlar, Halk Bankası TR94 0001 2009 8980 0001 0231 92 nolu İBAN üzerinden para gönderebilir