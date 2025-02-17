Nefes kesen final Gençler Birliği’nin: 75-71
17/02/2025
Yer: Atatürk Spor Salonu
Hakemler: Tugay Yazgan, Ülviye Beşe, Ahmet Enes Güngördü
Caesar L. Gençler Birliği: Chi (10), Coşkun (2), Temur (17), Hasan Kasap (12), Can (3), Ovey (17), Hasan Debeş (5), Vela (4), Walker (5),
Gönyeli KoopBank: Kercem (8), Halil (6), James (11), Aykut (4), Refet (3), Doruk (20), Berkem (6), Özer, Hasan (2), Attila (11)
İlk periyot: 22-12
İlk yarı: 40-33
Üçüncü periyot: 57-51
Teska & Cahit Necipoğlu Federasyon Kupasını erkeklerde Gönyeli KoopBank’ı çekişmeli geçen maçta 75-71 yenen Caesar Larnaka Gençler Birliği kazandı.
Kalabalık bir seyircin kitlesinin izlediği finale iyi başlayan Gençler Birliği, Temur’la kontrolü sağlayarak ilk devreyi 40-33 önde bitirdi.
İkinci yarıda Gönyeli KoopBank, Doruk ve Attila’nın etkili oyunu ile denge kursa da üçüncü periyodu 56-51 Gençler Birliği önde geçti.
Son periyot büyük bir çekişmeye sahne oldu. Gönyeli oyunun bitimine 56 saniye kala 71-71 eşitlik sağlasa da Caesar Larnaka Gençler Birliği 75-71 kazanarak kupayı müzesine götürdü.
Maçın adamı Gençler Birliği’nden 17 sayı, 10 ribaund, 6 asist, 3 top çalma ve 26 verimlilikle oynayan Temur oldu.
Karşılaşma sonunda şampiyon Caesar Larnaka Gençler Birliği ve Gönyeli KoopBank’a kupalarını sponsor firma direktörü Gökhan Necipoğlu verdi.