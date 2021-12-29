Nefes kesen ilk maç UKÜ’nün:25-24
Hentbol U18 erkekler finalinin ilk ayağını çekişmeli geçen maçın ardından UKÜ kazandı
29/12/2021
Hentbol U18 erkekler finalinin ilk ayağını çekişmeli geçen maçın ardından UKÜ kazandı
Hentbol’da U18 erkekler final serisinin ilk ayağı dün akşam UKÜ ile YDÜ takımları arasında oynandı. İlk devresi 11-11 eşitlikle sona eren karşılaşmayı 25-24 kazanan UKÜ oldu. Baştan sona çekişmeli geçen karşılaşmada gülen taraf UKÜ olurken gözler artık 4 Ocak’ta oynanacak olan ikinci karşılaşmaya çevrildi. Tempolu ve mücadele gücü yüksek geçen karşılaşmada UKÜ’den Beytullah 9 golle takımının en skorer ismi oldu.
Fotoğraflar: Ferah BARIŞSEV