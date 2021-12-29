Nefes kesen ilk maç UKÜ’nün:25-24

Hentbol U18 erkekler finalinin ilk ayağını çekişmeli geçen maçın ardından UKÜ kazandı

Hentbol’da U18 erkekler final serisinin ilk ayağı dün akşam UKÜ ile YDÜ takımları arasında oynandı. İlk devresi 11-11 eşitlikle sona eren karşılaşmayı 25-24 kazanan UKÜ oldu. Baştan sona çekişmeli geçen karşılaşmada gülen taraf UKÜ olurken gözler artık 4 Ocak’ta oynanacak olan ikinci karşılaşmaya çevrildi. Tempolu ve mücadele gücü yüksek geçen karşılaşmada UKÜ’den Beytullah 9 golle takımının en skorer ismi oldu.

Fotoğraflar: Ferah BARIŞSEV

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29/12/2021 13:02