Nefes kesen maç Yenicami’nin

Lefkoşa Atatürk Stadında dün akşam oynanan üçüncü haftanın açılış maçı heyecan açısından nefesleri kesti.

Yenicami 1-0 yenilgiden 4-1 öne geçtiği karşılaşmada konuk ettiği Yeniboğaziçi’ni zor da olsa 4-3 yenmeyi başardı ve puanını 7’ye yükseltti. Yeniboğaziçi ise bu mağlubiyetle 3 maç sonunda puansız olarak kaldı.

Karşılaşmada Yenicami’nin gollerini penaltıdan Fikret, Yakup, Christian ve Uzo kaydederken, Yeniboğaziçi’nin üç golünü de ikisi penaltıdan olmak üzere Turgut Kaçar attı.

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