Nefes kesen maçta gülen Senegal!

Dünya Kupası’nda H Grubu’nun ikinci maçında Polonya ile Senegal bir araya geldi. Grup aşamasında ilk maçların sonuncusu olan karşılaşmada gülen taraf 2-1’lik sonuçla Senegal oldu.

Nefes kesen karşılaşmada Senegal, 37’de Thiago Cionek’in kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçerken galibiyeti Polonya savunmasının büyük hatasını affetmeyen M’Baye Niang 60’ta kaydetti.

Polonya’yı son bölümde umutlandıran tek gol ise 86’da Grzegorz Krychowiak kaydetti. Bu sonuçla Senegal grupta liderlik koltuğunu Japonya ile paylaştı. Grupta günün ilk maçında Japonya, Kolombiya’yı 2-1 yenmişti.

Grubun ikinci maçlarında 24 Haziran’da Senegal saat 15.00’te Japonya ile Polonya ise 21.00’de Kolombiya ile bir araya gelecek.