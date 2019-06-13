Nefesler bu kez denizde tutuldu

Şehit Teğmen Caner Gönyeli 2018 Arama- Kurtarma Tatbikatı’nın deniz safhası, Türkiye Genel Kurmay Başkanlığı’nın koordinesinde, Sahil Güvenlik Komutanlığı sevk ve idaresinde TC ve KKTC askeri ve sivil unsurlarının katılımıyla Doğu Akdeniz’de, Gazimağusa açıklarında başarıyla icra edildi.

Tatbikat, bugün, KKTC hava sahası, kara suları ile Türkiye’nin arama kurtarma bölgesinde yer alan uluslararası sularda gerçekleştirildi.

Tatbikat senaryo gereği; seyir halinde bulunan, çarpma sonucu yangın çıkan bir kuru yük gemisinden denize atlayan kazazedeler ile içerisinde çok sayıda düzensiz göçmen bulunan ticari gemideki kazazedelerin, ayrıca bir ticari gemi ile tankerin çarpışması sonucu denize düşenlerin aranması ve kurtarılmasını içeren iki farklı senaryoyla icra edildi.

Tatbikata, Türkiye Cumhuriyeti’nden bir fırkateyn, iki sahil güvenlik korveti, dört sahil güvenlik botu, altı helikopter, üç uçak, bir Sahil Güvenlik Özel Harekat timi ile bir dalış emniyet güvenlik ve arama kurtarma timi; KKTC’den ise üç sahil güvenlik botu, iki helikopter, iki römorkör ve bir arama kurtarma birliği iştirak etti.

Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Yılmaz Yıldırım, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Tevfik Algan, 39. Tümen Komutanı Tuğgeneral Coşkun Kaya, 28. Tümen Komutanı Tuğgeneral Mahmut Altun, Türkiye Sahil Güvenlik Komutanı Tuğamiral Ahmet Kendir, Deniz Kuvveleri Komutanlığı’ndan Akdeniz Bölge Komutanı Tuğamiral Önder Gürbüz, Hava Kuvvetleri Komutanlığından Tuğgeneral Alpay Aydoğan, Yeniden Doğuş Partisi Genel Başkanı Erhan Arıklı ve Şehit Teğmen Caner Gönyeli’nin ailesi, tatbikatın sevk ve idare edildiği TCSG Umut isimli Sahil Güvenlik gemisinden tatbikatı takip etti.

Yabancı askeri gözlemciler

Tatbikatı gözlemci olarak Kosova, Pakistan, Filistin, Nijerya ve Katar’den askeri yetkililer de izledi.

Tatbikatın tamamlanmasının ardından tatbikata katılan unsurlar Umut gemisindeki komutanları ve basın mensuplarını selamladı.