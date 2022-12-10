Nefesleri kesen Drift yarışını İbrahim Yücebaş kazandı

Drift NEU Kuzey Kıbrıs Drift Şampiyonası’nın heyecanla beklenen Uluslararası organizasyonu bugün başladı.

Cemsa Sporting Center’de yapılan organizasyonun ilk gününde tüm pilotlar resmi antrenmanların ardından sıralama seansı için piste çıktılar. Şampiyon pilotlarımızın ve başarılı yerli sporcularımızın yanı sıra, Dünya yıldızı James Deane, Avrupa’nın yıldızları Duane Mckeever ile Tomás Kiely, Türkiye şampiyonu Çağlar Küçükdumlu ve başarılı sporcuları ile İran’ın önemli sporcuları Fahim Reza Keykhosravi ile Amir Abbas Asgary Daryan performanslarını sergilediler. Sıralamalarda James Deane 96 puanla zirvede yer aldı. Onu 90 puanla Duane Mckeever takip ederken, Bekir Özsusuzlu ile İbrahim Yücebaş 88’er puan, Tomas Kiely 87 puan ve Enver Haskasap 86 puan elde etmeyi başardı. Sıralamaların ardından yerel şampiyonamızın önce Semi-Pro kategori ikili eşleşmeleri, ardından da Pro kategorisi ikili eşleşmeleri yapıldı.

Pro kategoride Yücebaş, Semi-Pro kategoride Gani zafere ulaştı

Kuzey Kıbrıs Otomobil Kulübü’nün sportif direktörlüğünü yaptığı, KKTC Cumhurbaşkanlığı, Near East Bank, Yakın Doğu Üniversitesi ve Girne Üniversitesi’nin ana sponsorluğunda yapılan yarışın Pro kategorisi yaklaşık 4bin seyirci tarafından nefesler tutularak izlendi. Keyifli eşleşmelerin olduğu yarışın yanı finaline Bekir Özsusuzlu, Kerim Beşok, İbrahim Yücebaş ve Enver Haskasap kaldı. Rakibi Özsusuzlu’yu elemeyi başaran 2013 şampiyonu Kerim Beşok, 3 kez KKTC Şampiyonu Enver Haskasap’ı elemeyi başaran 2012 şampiyonu İbrahim Yücebaş ile finalde eşleşti. Yine nefes kesen final mücadelesi sonunda Yücebaş zafere ulaşmayı başardı. Semi-Pro’da ise keyifli mücadeleler sonunda yarı finale Ahmet Bağrıaçık, Onur Gani, Mehmet Çavuş ve genç sporcu Şafak Şen kalmayı başardı. Finale kalmayı başaran sporcular ise Onur Gani ile Mehmet Çavuş oldu. Gani, finalde rakibine üstünlük sağlamayı başaran taraf oldu ve zafere ulaştı. Üçüncülük yarışında ise Bağrıaçık rakibin eledi ve günün üçüncüsü oldu.

Piste her çıktıklarında seyircileri ayağa kaldıran Avrupa’dan gelen yıldız pilotlar, James Deane, Duane Mckeever ve Tomás Kiely’nin de katılacağı Drift NEU Allstar Kupası 11 Aralık Pazar yapılacak. Program sabah 10.00-12.00 saatleri arasında yapılacak resmi antrenmanlarla başlayacak. 12.30-13.00 saatleri arasında tüm pilotlar piste çıkarak seyirciyi selamlayacak ve 13.00-16.00 saatleri arasında nefesleri kesecek büyük mücadele yapılacak.

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10/12/2022 20:00