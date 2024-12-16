Nefesleri kesen maçta Galatasaray son dakika golüyle kazandı

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Galatasaray, 90+8'de bulduğu golle Trabzonspor'u 4-3 yendi. Sarı kırmızılılar puanını 41 yaptı.

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Galatasaray ve Trabzonspor, RAMS Park'ta karşılaştı.

Sarı kırmızılılar, 8. dakikada Mertens'in golüyle öne geçti. Trabzonspor, 16'da Ozan Tufan ile yanıt verdi. Bordo mavililerin attığı golün üzerinden çok geçmeden sarı kırmızılılar Yunus Akgün ile 29'da öne geçti ve ilk yarıyı 2-1 önde kapattı.

Trabzonspor ikinci yarıya fırtına gibi başladı. Bordo mavililer, 51'de Banza, 55'te Ozan Tufan ile 3-2 öne geçti. Galatasaray, Mertens'in düşürüldüğü pozisyonda penaltı kazandı ve Batshuayi 66'da skoru 3-3'e getirdi. Maça son noktayı Ali Şahin Yılmaz'ın kendi kalesine attığı gol belirledi. Galatasaray dev maçı 4-3 kazandı.

Galatasaray bu galibiyetle puanını 41 yaptı. Trabzonspor ise 16 puanda kaldı.

GALATASARAY 4-3 TRABZONSPOR

1' Edin Visca'nın vuruşuyla maç başladı.

1' Mertens'in kornerde yaptığ ortada Uğurcan Çakır topa sahip oldu.

5' Hakem Kadir Sağlam, aut atışını erken kullanması için Uğurcan Çakır'ı uyardı.

GOL! 8' Savunma arkasına atılan topta Barış Alper Yılmaz topu sürdü ve ceza sahası önünde Yunus Akgün'e bıraktı. Yunus savunma arasına bıraktı. Dries Mertens karşı karşıya pozisyonda topu ağlara gönderdi.

10' Mendy'nin uzaklardan vuruşunu Muslera kornere çeldi.

12' Trabzonspor bir kez daha gole yaklaştı. Edin Visca çizgiden içeri çevirdi. Banza'nın vuruşunda top Abdülkerim'den sekip kornere gitti.

15' Mertens'e faul yapan Serdar Saatçı sarı kart gördü. 21 yaşındaki stoper cezalı duruma düştü.

GOL! 16' Cham'ın ortasında Ozan Tufan skoru eşitledi.

Ozan Tufan, Trabzonspor'da ilk golünü Galatasaray'a attı.

22' Yunus Akgün'e faul yapan Ozan Tufan sarı kart gördü.

22' Şenol Güneş itiraz nedeniyle sarı kart gördü.

28' Muhammed Cham'ın kullandığı serbest vuruşta Muslera iki hamlede topu tuttu.

GOL! 29' Sara'ya orta sahada yapılan faulde serbest vuruş hızlı kullanıldı. Torreira arkip sahadaki Mertens'e attı. Mertens, Trabzonsporlu oyuncuların üstünden aşırtarak Yunus Akgün'e verdi. Milli futbolcu ceza sahası dışından attığı golle takımını yeniden öne geçirdi.

Yunus Akgün, Selçuk İnan'dan bu yana Galatasaray formasıyla Trabzonspor'a rakip olduğu bir Süper Lig maçında hem gol atan hem de asist yapan ilk Türk oyuncu oldu. (OPTA)

33' Roland Sallai'nin altıpastan vuruşunu Uğurcan Çakır kornere çeldi.

35' Barış Alper Yılmaz müsait pozisyonda gol fırsatından yararlanamadı.

İlk yarının sonuna 2 dakika ilave edildi.

45+1' Ozan Tufan'ın uzaktan şutu Muslera'da kaldı.

İlk yarı sona erdi.

Trabzonspor'da Edin Visca'nın yerine Denis Draguş oyuna girdi.

GOL! 51' Simon Banza, Abdülkerim Barcakcı'nın hatasını iyi değerlendirdi ve skoru eşitledi.

GOL! 55' Ozan Tufan, Trabzonspor'u öne geçirdi.

56' Jelert sarı kart gördü.

59' Galatasaray'da Jelert'in yerine Batshuayi oyuna girdi.

60' Mertens, ceza sahası içinde yerde kaldı. VAR incelemesinin ardından Galatasaray penaltı kazandı.

GOL! 63' Batshuayi, penaltı golüyle skoru eşitledi.

65' Nwakaeme'ye faul yapan Sallai sarı kart gördü. Macar futbolcu, Kayserispor maçında cezalı duruma düştü.

75' Galatasaray'da Osimhen ve Jakobs, Yunus Akgün ve Berkan Kutlu'nun yerine oyuna girdi.

76' Trabzonspor'da Mendy'ye faul yapan Barış Alper Yılmaz sarı kart gördü.

89' Galatasaray'da Kerem Demirbay ve Yusuf Demir, Torreira ve Barış Alper Yılmaz'ın yerine oyuna girdi. Trabzonspor'da ise Ali Şahin Yılmaz oyuna girdi.

Maçın sonuna 8 dakika ilave edildi.

90+1' Draguş'un şutunda kaleye giden topu Abdülkerim Bardakcı kurtardı.

90+4' Mendy sarı kart gördü.

GOL! 90+8' Galatasaray, Ali Şahin Yılmaz'ın golüyle 4-3 öne geçti.

Galatasaray mücadeleyi 4-3 kazandı.

İLK 11'LER

Galatasaray: Muslera, Kaan, Sallai, Mertens, Yunus, Berkan, Sara, Jelert, Torreira, Abdülkerim, Barış

GALATASARAY FİKSTÜR

Trabzonspor: Uğurcan, Malheiro, Serdar, Lundstram, Eren, Mendy, Ozan, Visca, Cham, Nwakaeme, Banza