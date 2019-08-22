Negatif enerjiden kurtulmanın yöntemleri

Negatif enerji, bulunduğu yere huzursuzluk ve şanssızlık getirir. Halk arasında, tuzun negatif enerjiyi uzaklaştığına inanılır. Eğer yakınınızda negatif enerji olduğunu düşünüyor ve bu enerjinin cüzdanınıza da geçtiğini hissediyorsanız, size vereceğimiz bu yöntemi uygulayabilirsiniz!

Cüzdanınızın içine bir tutam tuz koyun. Tuz, negatif enerjiyi yok edeceği gibi, parayı da size çekecek ve şanssızlığınızı yok edecektir. Diğer bir yöntem ise, cüzdanda eski madeni para bulundurmaktır. Ancak bu yöntemi uygularken dikkat edilecek bir nokta var. Madeni para parlak olmalıdır. Madeni paranızı parlatmak için, size vereceğimiz bu karışımı uygulayabilirsiniz.

Bunun için bir bardağa biraz sirke koyun ve üzerine tuz ekleyin. Paraları bu karışıma atın ve yavaşça 10'a kadar sayın. Daha sonra paraları sirkeli karışımdan çıkarın ve suyla durulayıp güzelce kurulayın. Bu sayede negatif enerji cüzdanınızdan uzaklaşacak ve paranıza bereket gelecektir.

Eğer negatif enerjinin evinizde olduğunu düşünüyorsanız yapmanız gereken şey basit! Şeffaf olan herhangi bir bardağa, 3'te birini dolduracak kadar deniz tuzu ekleyin. Kalan boşluğa ise yarı yarıya sırasıyla su ve beyaz sirke ekleyin. Bu bardağı negatif enerji olan bölgeye koyun ve 1 gün bekleyin. Burada dikkat edilmesi gereken kısım, bardağı görünmeyecek bir yere koymak ve kesinlikle hareket ettirmemek.

Eğer bir günün sonunda bardak bıraktığınız gibiyse ortada negatif enerji yok demektir. Fakat suyun üzerinde baloncuklar görüyorsanız, evinizde negatif enerji var anlamına gelir. Bu karışımı, bardağı temiz bulana kadar her gün uygulayın. Bu sayede negatif enerji evinizden uzaklaşacak!