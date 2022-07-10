Nehir Deniz'den Bulgaristan'da iki altın madalya

Badmintonda 8-10 Temmuz tarihlerinde Bulgaristan’ın Haskova şehrinde yapılan ‘’Bulgarian U15 International Haskova-2022‘’ Badminton Turnuvasında, Milli Sporcumuz Nehir Deniz iki altın madalya ile önemli başarıya imza attı.

Türkiye Milli Takımıyla organizasyona katılan Nehir, çift kızlar kategorisinde partneri ile önce çeyrek finalde Yunan-Bulgar çiftini 2-0, yarı final ve final müsabakalarında ise Bulgar çiftleri 2-1 yenerek şampiyon oldu.



Karışık çiftler kategorisinde ise yarı finalde Fransız çiftini 2-0, final müsabakasında da Bulgar çiftini 2-1 yenerek şampiyon olmayı başaran

sporcumuz Nehir Deniz, partnerleri Mehmet Can Töremiş ve Aysu Arslan ile iki kez birincilik kürsüsüne çıkma başarısı gösterdi.

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10/07/2022 17:14