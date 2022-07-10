Nehir Deniz'den Bulgaristan'da iki altın madalya

ads ads ads
10/07/2022

ads
ads
Nehir Deniz'den Bulgaristan'da iki altın madalya

 

Badmintonda 8-10 Temmuz  tarihlerinde Bulgaristan’ın Haskova şehrinde yapılan ‘’Bulgarian U15 International Haskova-2022‘’ Badminton Turnuvasında, Milli Sporcumuz Nehir Deniz iki altın madalya ile önemli başarıya imza attı.

Türkiye Milli Takımıyla organizasyona katılan Nehir, çift kızlar kategorisinde partneri ile önce çeyrek finalde Yunan-Bulgar çiftini 2-0, yarı final ve final  müsabakalarında ise Bulgar çiftleri  2-1 yenerek şampiyon oldu. 


Karışık çiftler kategorisinde ise yarı finalde Fransız çiftini 2-0, final  müsabakasında da Bulgar çiftini 2-1 yenerek şampiyon olmayı başaran
sporcumuz Nehir Deniz,  partnerleri Mehmet Can Töremiş ve  Aysu Arslan ile iki kez birincilik kürsüsüne çıkma başarısı gösterdi.

10/07/2022 17:14
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
TAGS: nehir deniz, bulgaristan, madalya
MANŞETLER

HK SPOR

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.