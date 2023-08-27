Nehir- Şerifenaz U18 Plaj Voleybolunda Türkiye Şampiyonu

Plaj voleybolunda sporcularımızın başarıları devam ediyor.

Sporcumuz Merve Çelebi'nin Esra Betül Çetin ile Türkiye Kulüpler Plaj Voleybolu Şampiyonluğundan sonra U18 kategorisinde de Çamlıkspor sporcuları Nehir Çatankaya ile Şerifenaz Bener birinciik kürsüsüne çıkmayı başardı.

GMB Çamlıkspor sporcuları Nehir ile Şerifenaz, Melekler Takımı adına başarılı performanslarıyla alkış alırken Adıyaman'daki depremde kaybettiğimiz antrenörleri Osman Çetintaş'ı unutmadılar.

Bu habere tepkiniz:

