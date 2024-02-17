Nehir ve Emre Türkiye'de Ana Tabloda

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17/02/2024

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Nehir ve Emre Türkiye'de Ana Tabloda

Milli Takım Sporcularımız Nehir Deniz ve Emre Erçelik Badminton Şampiyonasında Ana Tabloya Kalma Başarısı Gösterdi

Ankara Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nde düzenlenen U19 Türkiye Badminton Şampiyonası'nda milli takım sporcularımız Nehir Deniz ve Emre Erçelik, Karışık Çiftler Kategorisinde önemli bir başarı elde etti.

15-18 Şubat 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilen şampiyonada mücadele eden Deniz ve Erçelik çifti, sıkı rekabetin yaşandığı karşılaşmalarda üstün performans sergileyerek Ana Tabloya kalma başarısı gösterdi.

17/02/2024 17:09
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TAGS: Nehir, Emre Türkiye, Ana Tablo, , kktc
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