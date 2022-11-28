Nehir ve Salih Türkiyede Yeniden Ana Tabloda

Ankara'da Olimpiyat Hazırlık Merkezinde devam eden U17 Türkiye Badminton Şampiyonasında Tek Bayanlar kategorisinde Nehir Meral Deniz, Tek Erkekler kategorisinde Salih Doğu Öztürk ana tabloya kalma başarısı gösterdiler.

Ülkemizin başarılı Milli sporcularından Nehir Deniz Tek Bayanlar kategorisinde Türkiye'de üçüncü kez üst üste Ana Tabloya kalma başarısı gösterirken, diğer bir başarılı Milli sporcumuz Salih Öztürk ikinci kez ana tabloya kalma başarısı gösterdi.

Diğer Milli Bayan sporcularımızdan Rabia Kadiroğulları da çift bayanlarda partneri Nehir Deniz ile ikinci galibiyetlerini alarak turnuvaya devam ediyorlar. Çift erkekler kategorisinde yarışan Milli sporcularımız Hüseyin Şahali ve Emre Erçelik üçüncü galibiyetlerini alarak turnuvaya devam ederken, çift erkekler kategorisinde mücadele eden diğer iki Milli sporcumuz Jacob Özikiz ve Aral Polili de çift erkekler kategorisinde üçüncü galibiyetlerini alarak turnuvaya devam ediyorlar.

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28/11/2022 16:17