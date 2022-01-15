Nehrin ortasında dönen tuhaf buz diski büyük ilgi topladı

ABD'deki Maine nehrinde dönen tuhaf bir buz diski oluştu. Westbrook'taki Presumpscot Nehri'nde ortaya çıkan dönen buz çemberi izleyicileri soğuk doğa olayını görmeye çekti.

Disk ilk olarak nehirde 2019'da ortaya çıktığında dünya genelinde ilgi toplamış, daha sonra 2020'de de kısmen yeniden oluşmuştu.

Şehir yetkilileri halkı diskin resimlerini paylaşmaya teşvik ederken, "güvenli olmadığını" söyleyerek buza çıkmamaları uyarısında da bulundu.

Kasabanın Facebook sayfasında, "IceDisk2022, havanın çok soğuk olduğu bu sabah yerinde donup kaldı fakat Doğa Ana'nın sırada ne sunacağını kim bilebilir? Ne olursa olsun, yine de nefes kesici. Takipte kalın" ifadelerinin yer aldığı bir gönderi paylaşıldı.

Bilim insanları buz diskinin, buz örtüsünün dönmesine ve bir daire şeklini almasına neden olan nehrin akıntısı ve buzun altındaki girdap sebebiyle oluştuğunu söyledi.

2019'da nehirde oluşan yaklaşık 91,5 metrelik bir buz diski, havalar ısındığında erimeden önce sosyal medyada büyük ilgi görmüştü.

En son buz diskinin videosu, şef ve restoran sahibi James Tranchemontagne tarafından The Frog and Turtle gastropub'ın Facebook sayfasında da paylaşıldı.

Tranchemontagne, The Boston Globe'a açıklamasında "Bu sabah itibarıyla nehir kıyısına doğru ilerledi ve sabitlendi. Şimdiden demir atmış durumda" ifadelerini kullandı.

Restoran sahibi, buz diskinin "bu Kovid-19 cehenneminin ortasında" 20 binden daha fazla kişinin yaşadığı kasaba için hoş bir değişiklik olduğunu da sözlerine ekledi.

Kaynak: Independent Türkçe

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15/01/2022 13:54