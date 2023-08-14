Nejat İşler, Fenerbahçe maçına gitmek için otostop çekti

Fenerbahçeli Nejat İşler, dün akşamki maça gidebilmek için Kalamış'ta otostop çekti. İşler, daha sonra duran bir araca binerek uzaklaştı.

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14/08/2023

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Nejat İşler, Fenerbahçe maçına gitmek için otostop çekti

Nejat İşler, fanatik olduğu Fenerbahçe’nin dün akşamki maçına gidebilmek için Kalamış’ta otostop çekti.

Bir vatandaş tarafından görüntülenen ünlü oyuncu, el işaretine duran lüks bir araca bindi.

ARKADAŞININ KOLUNA GİREREK YÜRÜDÜ

Akşam da statta kameralara yansıyan Nejat İşler, bir kişinin koluna girerek yürüdü.

14/08/2023 15:10
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TAGS: nejat işler, fenerbahçe
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