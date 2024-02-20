Nejat İşler'in sosyal medyada paylaşılan fotoğrafı olay oldu



Oyuncu Nejat İşler'in sosyal medyada yeni imajı diye paylaşılan bir fotoğrafında saçlarının dökülmüş olması görenleri şaşırttı. Fotoğrafın altına yorum yağdı.

Bazı hayranları oyuncunun yeni projesi için imaj değişikliğine gittiğini söylerken bazıları da en son rol aldığı 'Aile' dizisinde saçlarına müdahale ettirerek daha gür gösterdiğini ileri sürdü.

İşte Nejat İşler'in son hali...

HASTALIKLA MÜCADELE ETMİŞTİ

Yıllar önce akciğer enfeksiyonu nedeniyle 3 ay yoğun bakımda tedavi gören Nejat İşler, kısa süre içerisinde kilo almıştı. Aldığı kiloları hızla veren oyuncu, daha sonra dizi ve film projelerinde yer almıştı.