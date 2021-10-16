Nelson Mandela'nın eşyası müzayedede satılacak

Nelson Mandela'nın yaklaşık 100 parça eşyası arasında, 1998 ve 2003 yıllarında İngiltere Kraliçesi Elizabeth ile görüşmesinde giydiği renkli desenli Madiba gömlekleri de var.



New York merkezli müzayede evi Guernsey's'in başkanı Arlan Ettinger, 11 Aralık'ta canlı ve çevrim içi bir müzayedede satılacağını duyurdu.



Euronews Türkçe'de yer alan habere göre; Müzayedede satılacaklar arasında, Mandela'nın 1976'da Robben Adası'nda hapisteyken yazdığı dört sayfalık bir mektubu da bulunuyor.

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16/10/2021 15:40