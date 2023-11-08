Nematoloji laboratuvarının aktif hale getirilmesi için adım atıldı

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08/11/2023

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Nematoloji laboratuvarının aktif hale getirilmesi için adım atıldı

 Bitki köklerine zarar veren nematodların tespitine yönelik Tarımsal Araştırmalar Enstitüsü(TAE) bünyesinde bulunan Nematoloji Laboratuvarının aktif hale getirilmesi için adım atıldı.

TAE’den yapılan açıklamaya göre, TAE, Ankara Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü'ne nematod eğitimi için personel göndererek, Nematoloji Laboratuvarının aktif hale geçirilmesi için ilk adımı atılmış oldu.

Tarımsal Araştırma Enstitüsü personeli ziraat yüksek mühendisi Sema Hocanın, Ankara Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü'nde verilen “Toprak Kökenli Nematod Zararlılarının Tespiti Teşhisi ve Analiz Yöntemleri” eğitimine katıldı.

Söz konusu eğitim, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlı ile Türkiye Cumhuriyeti Tarım ve Orman Bakanlığı arasında imzalanan protokol kapsamında gerçekleşti.

08/11/2023 11:25
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TAGS: Tarımsal Araştırmalar Enstitüsü, Nematoloji laboratuvarı, haber, kıbrıs
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